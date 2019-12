Hilzingen vor 58 Minuten

Hegau-Gemeinden stehen vor der Wahl: Hilzingen sucht neue Rathausspitze

In vier Orten stehen 2020 Bürgermeisterwahlen an. Hilzingen macht Auftakt mit Wahltag am 2. Februar. Auch in Büsingen, Engen und Gottmadingen stehen die Bürgermeister auf dem Prüfstand.