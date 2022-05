In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter ihrem Vandalismus auf dem Gelände des Sportvereins des SC Gottmadingen-Bietingen im Schachenhauweg freien Lauf gelassen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Unbekannten benutzten mehrere Holzbänke und -tische die im Außenbereich des Clubheims standen als Brennmaterial für ein Lagerfeuer. Aus einem weiteren, feststehenden Holztisch rissen die Täter ein Paneel aus und verbrannten dies ebenfalls. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die in den Abend- und Nachtstunden Verdächtiges im Bereich des Vereinsheims festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, bitte beim Polizeiposten Gottmadingen, (07731) 1437-0, melden.