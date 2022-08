Wie der Polizei laut ihrer Pressemitteilung erst jetzt bekannt wurde, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an einer Schule auf der Hardstraße. Bislang unbekannte Täter warfen zu verschiedenen Tatzeiten, vermutlich seit Beginn der Sommerferien, mehrere Scheiben der Eichendorff-Realschule mit Steinen ein, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. In der Vergangenheit war es immer wieder zu mutwilligen Beschädigungen an der Eichendorff-Schule gekommen. Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, (07731) 1437-0, entgegen.