Ein Rollerfahrer soll laut Polizei einen Mountainbiker zu Fall gebracht haben. Wie die Polizei mitteilt, soll es auf dem Transitweg von Rielasingen nach Gottmadingen am Mittwoch gegen 17.15 Uhr zur Kollision gekommen sein. Der bislang unbekannte Fahrer des Motorrollers soll den Mountainbike-Fahrer am Hinterrad touchiert haben, worauf dieser gestürzt sei.

Der 15-jährige Radler hat sich – wie es im Polizeibericht heißt – durch den Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Die Ermittler in der Unfallflucht-Sache berichten, dass der etwa 40 Jahre alte Unfallverursacher recht ungehalten gegenüber dem Jungen gewesen sei. Er habe ihm vorgeworfen, an dem Unfall selbst schuld zu sein und besser aufpassen zu müssen. Danach suchte er mit seinem grau-blauen Roller das Weite ohne sich auch um den angerichteten Schaden an dem Fahrrad zu kümmern. Der Tatverdächtige habe eine kräftige Statur und soll einen grauen Integralhelm sowie eine Arbeitsjacke getragen haben.

Hinweise zum Unfallhergang an die Polizei Gottmadingen, Telefon (07731)1437-0.