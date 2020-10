Es gibt nicht so viele gute Nachrichten in Corona-Zeiten. Doch eine wollte Bürgermeister Michael Klinger den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung nicht vorenthalten: Eine Gottmadinger Familie will der Gemeinde einen Verkehrssmiley schenken, damit es mit der Verkehrsberuhigung in der Straße „Im Täschen“ schneller voran geht. Zwischen 2000 und 3000 Euro kostet so ein blinkender Geschwindigkeitsmesser. Das hatten die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik erst kürzlich erfahren, nachdem verschiedene Varianten zur Verkehrsberuhigung in der Straße durchgespielt wurden.

Pflaster viel zu laut

Von einer acht Zentimeter hohen Plateau-Aufpflasterung war die Rede gewesen, die den Verkehr rechtzeitig vor dem Kindergarten abbremsen sollte. 11 000 Euro hatte diese Lösung gekostet, die aber dann wieder schnell verworfen wurde. Die Straße ist ohnehin schon als Tempo-30-Zone ausgewiesen und könnte nach Meinung einiger Räte sogar noch auf 20 km/h runtergestuft werden. Bedenken hatte es auch wegen der durch die Rampen entstehende Lärmbelästigung gegeben. So ging es damals nur noch um die Frage: Was ist billiger und wirkungsvoller? Die Antwort war schnell gefunden: Ein Smiley muss her. Das Tempomessgerät mit dem bekannten, kreisrunden, gelben Gesicht, das je nach Geschwindigkeit ein Lächeln oder eine Trauermiene für die Autofahrer zeigt, sollte mit dem nächsten Haushaltsplan genehmigt werden.

Hier wird die nackte Wahrheit über die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt. Ein Smiley ist da wesentlich freundlicher, aber in der Wirkung ebenso effektiv. Bild: SK-Archiv

Mit Spende geht‘s schneller

Das dauerte einer Gottmadinger Familie, deren Namen Klinger in der Ratssitzung nicht bekannt gab, offenbar zu lange. Sie will die Sicherheit der Kinder und Anwohner in der Straße schon früher erhöhen und kündigte der Gemeinde zur allgemeinen Freude im Rat die Schenkung einer solchen Messanlage an. Oft ist es Gedankenlosigkeit der Autofahrer, die zur Geschwindigkeitsübertretung führt. Der Smiley ist eine sanfte Erinnerung an die Bremse im Fahrzeug.