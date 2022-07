Gottmadingen vor 2 Stunden

Einbruch in Gottmadinger Haus: Wertvolle Münzen gestohlen

Unbekannte sind am Freitagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr laut Pressemitteilung der Polizei in ein Wohnhaus in der Friedhofstraße eingestiegen.