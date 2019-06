Bei 36 Grad, an einem der heißesten Tage im Juni, brannte am Mittwoch gegen 20 Uhr eine Gartenhütte in der Gottmadinger Kleingartenanlage Kabisland. Dies berichtet die Feuerwehr Gottmadingen in einer Pressemitteilung. Die Polizei ermittelt und hat einen Verdacht auf Brandstiftung, wie sie berichtet. Zwei Löschfahrzeuge der Gottmadinger Feuerwehr sowie der Einsatzleiter mit dem Mannschaftstansportwagen rückten aus. Auf der Anfahrt konnte bereits ein schwarze Rauchwolke ausgemacht werden. Sofort begann ein Trupp mit Atemschutz mit der Brandbekämpfung. Ein zweiter Trupp baute eine Riegelstellung zum benachbarten Gartenhaus auf, das bereits angefangen hat, zu brennen. Da keine Löschwasserversorgung vorhanden war, wurde die Feuerwehreinsatz-Abteilung Randegg zur Verstärkung angefordert. So konnte das Feuer mit rund 6000 Litern Wasser gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nach gut anderthalb Stunden konnte wieder eingerückt werden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Gottmadingen, (07731) 14370.