Sie gibt hierfür das Motto aus: Gemeinsam entspannter unterwegs sein, für mehr Lebensqualität in unseren Höri-Gemeinden. Die derzeit gültige Straßenverkehrsordnung (StVO) bringe hohe Hürden mit sich, um eine Reduzierung der innerörtlichen Regelgeschwindigkeit von 50 km/h zu erreichen, erklären die Grünen von der Höri in einer Pressemitteilung.

Schild und Kontakt Wer ein Schild haben möchte, kann sich laut Pressemitteilung per E-Mail an gruene.hoeri@posteo.de oder unter Telefonnummer (0179)5 01 41 00 bei Oliver Nelle, Vorstandsmitglied Grüne Höri, melden.

Im Bundestag setzen sich Bündnis 90/Die Grünen bereits für eine Änderung ein, um den Kommunen mehr Entscheidungsspielraum in Verkehrsangelegenheiten zu geben – auch für Tempo 30 auf den örtlichen Straßen. Doch dies benötige viel Zeit, weshalb die Grünen von der Halbinsel Höri jetzt die Initiative für Klimaschutz, mehr Verkehrssicherheit und weniger Lärm gestartet haben. Dank einer privaten Spende könnten sei bis zu 30 Metallschilder anschaffen.

Diese wollen sie Anwohnern aller Ortsdurchfahrten und insbesondere an der Landesstraße 192 für einen Eigenanteil von nur fünf Euro zur Verfügung stellen. Anwohner können dieses Schild dann auf ihrem Grundstück so stellen wie zum Beispiel in der Ortsdurchfahrt Wangen vor der Apotheke und der Kunstschule bereits geschehen ist. Damit sollen laut Grüne alle Verkehrsteilnehmer auf sympathische Weise aufgefordert werden, freiwillig langsamer zu fahren.