Im lang ersehnten Frühjahr und mit den Lockerungen für Ende März im Blick, soll die Engener Altstadt belebt werden. Am 3. April plant die Stadt Engen einen Aktionstag mit verkaufsoffenem Sonntag. Bereits ab 16. März startet die zweite Auflage des Engener Osterzaubers mit vielen Mitmachangeboten.

Bereits im Januar fiel die Entscheidung, dass es auch in diesem Jahr keinen Ostermarkt geben soll. Hintergrund, so Bürgermeister Johannes Moser war, dass es laut der Regierung vor Ostern keine Änderungen der Corona-Regeln geben sollte. Die gibt es jetzt aber ab dem 20. März doch. Auf deren Basis hat Sabrina Küchler vom Bürgerbüro in Engen in den vergangenen Wochen eine Variante des österlichen Markttreibens aus dem Boden gestampft.

So wird es den Ostermarkt 2022 nicht geben. Stattdessen lädt die Stadt zu einem kleineren Osterzauber am 3. April ein. Das Bild stammt aus dem Jahr 2019. | Bild: Christel Rossner

Einige Aktionen, die schon beim ersten Osterzauber im vergangenen Jahr großen Zuspruch fanden, soll es wieder geben. Dazu gehört der Osterschmuck in der Altstadt und im Alten Stadtgarten. Vom 16. bis 30. März liegen hierfür wieder Malvorlagen im Bürgerbüro aus, die bunt gestaltet im Bürgerbüro abgegeben werden dürfen und dann die Stadt schmücken sollen. „Außerdem freuen wir uns über bunt bemalte, große und kleine Steine“, so Sabrina Küchler. Sie sollen den Weg durch den Alten Stadtgarten zieren. Als Dankeschön bekommen die Künstler einen kleinen Schokoladengruß. Nachdem im letzten Jahr 86 Briefe an den Osterhasen Hoppel eingingen, dürfen Kinder auch in diesem Jahr vom 23. März bis zum 12. April ihre gemalte und gebastelte Post in den Briefkasten des Osterhasen am Bürgerbüro einwerfen. Jeder bekommt eine Antwort, verspricht Sabrina Küchler.

Osterrallye ist wieder mit dabei

Auch die Osterrallye kam mit 282 Teinehmern so gut an, dass von 28. März bis 18. April wieder durch die Altstadt gejagt werden darf. In 21 Schaufenstern gibt es Rätselfragen für Kinder und Erwachsene zu lösen. Teilnahmekarten gibt es im Bürgerbüro oder am Aktionstag auf dem Marktplatz. Zu gewinnen gibt es unter anderem Punktekarten fürs Schwimmbad, Sterntaler, Gutscheine für Stadtführungen und Spielsachen. Neben dem Rätselspaß können die Osterbasteleien der Kindergärten und Schulen bewundert werden.

Der Aktionstag am 3. April ist ganz bewusst kein Marktersatz. Es werde keine Marktbestücker geben, so Wirtschaftsförderer Peter Freisleben. Den Marktleuten habe man im Januar abgesagt und wolle nun keinesfalls Konkurrenz zu diesen schaffen. Von 12 bis 17 Uhr haben die Geschäfte geöffnet, soziale Einrichtungen wie der Kindergarten Sankt Wolfgang und die Grundschule Engen sowie der Marketing und Touristik Verein Engen bieten Kuchen, Waffeln, Würstchen und mehr an. Der Kuchen wird auch zum Mitnehmen angeboten. Die Schule bittet darum, hierfür geeignete Behältnisse von Zuhause mitzubringen, um möglichst Verpackungsmüll einzusparen.

In den Jahren vor Corona ein echter Publikumsmagnet: der Engener Ostermarkt. Das Bild stammt aus dem Jahr 2019. | Bild: Christel Rossner

Kinder können sich am Aktionstag nach Herzenslust auf der Freilichtbühne bei vielen Spielmöglichkeiten austoben. Um 12, 14 und 16 Uhr spielt die Freiburger Puppenbühne das Stück „Kasperle und der Osterhase“ auf dem Schulplatz. Bei Regenwetter muss das in die neue Stadthalle verlegt werden. Jeweils um 14, 15 und 16 Uhr sind die Besucher zur schokoladigen Ostereiersuche im Alten Stadtgarten eingeladen. Auch in der Altstadt dürfen bunt gefärbte Ostereier gesucht werden. „Jeder Besucher darf sich eins nehmen“, so Sabrina Küchler bei der Vorstellung des diesjährigen Programms.

Die Vorleseaktion in der Stadtbibliothek Beim Aktionstag samt verkaufsoffenen Sonnatg am 3. April ist auch die Engener Stadtbibliothek mit im Boot. Um 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr gibt es hier für Kinder ab vier Jahren die Geschichte von Wilma Wunderhuhn zu hören und zu sehen. Die Kinder bekommen ein Tütchen Samekörner für Ostergras und eine süße Überraschung, so die Ankündigung der Bibliothek. Wer zuhören möchte, muss sich allerdings anmelden. Eine Anmeldung ist ab sofort unter der Telefonnummer (07733) 50 18 39 möglich. (ker)

Am Aktionstag werden natürlich auch die bunten Osterbilder der Malaktion zu sehen sein. Genauso wie die extra gefertigte Osterdekoration vom Engener Bauhof. Für musikalische Untermalung sorgen Drehorgelspieler und ab 16 Uhr die Engener Alphornbläser. Kinder können auf dem Marktplatz Seile drehen, Buttons anfertigen und beim großen Luftballon-Weitflug-Wettbewerb mitmachen. Alle Aktionen sind kostenlos. „Ich freu´ mich riesig“, gibt der Engener Rathauschef Johannes Moser mit großer Vorfreude auf den Osterzauber zu verstehen.