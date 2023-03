Der frischgewählte Jugendgemeinderat in Engen kann ab jetzt offiziell mit seiner Arbeit loslegen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden fünf Mitglieder aus dem Jugend-Rat verabschiedet und gleichzeitig auch die neu gewählten Räte für ihr Amt verpflichtet.

Bürgermeister Johannes Moser bedankte sich bei den ausscheidenden Räten Matteo Utzler, Elias Hogg, Tim Heuser, Marius Berner und Sophia Jedlicka für deren großes Engagement während ihrer Amtszeit. Besonderes Lob erhielt ihr Einsatz für das neu aufgelegte Flow-Festival für Jugendliche im letzten Sommer: „Das war so intensiv, wie es noch nie war. Vielen Dank für den enormen Aufwand“, so Moser.

Tim Strobel und Martin Schoch, die zusammen mit Ines Lutz die Patenschaft für die Jugendräte übernommen haben, richteten ein paar persönliche Worte an die Jugendvertreter. „Wir danken euch im Namen des Gemeinderats für euren Einsatz. Ihr seid täglicher Ansprechpartner gewesen und habt in Engens Jugend investiert“, richtete sich Tim Strobel an die ausscheidenden Räte. „Wir sitzen alle in einem Gremium der Demokratie. Lasst andere Meinungen und Ansichten zu“, gab Martin Schoch insbesondere den neuen Räten mit auf den Weg.

Für die neue Amtszeit verpflichtet wurden Alexa Stärk, Aaron Küchler, Lydia Küchler, Saskia Stärk, Gioia Rosa Verchio, Philipp Schloßmann, Emily Steiner, Patrick Pardyla und Dumitru-Stefan Goleanu. Der Gemeinderat hatte trotz fehlender zwei Prozent bei der Wahlbeteiligung die Rechtmäßigkeit der Wahl anerkannt. Als Dankeschön für ihren ehrenamtlichen Einsatz überreichten Hauptamtsleiter Jochen Hock und Bürgermeister Johannes Moser Filmdosen mit Kino-Gutscheinen an alle Räte der letzten Amtszeit.

Der Jugendgemeinderat tagt am Montag, 20. März, zum ersten Mal in neuer Zusammenstellung und wählt seine neuen Vorsitzenden. Zuletzt hatten Matteo Utzler und Elias Hogg den Vorsitz inne. Beide schieden jetzt altershalber aus der Jugendvertretung aus.