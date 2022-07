Es ist Mittwoch-Vormittag, Planungs- und Besprechungszeit auf der Baustelle des Hegauer FV in Welschingen. An diesem Morgen, wie an so vielen vorangegangenen, besprechen sich die Vorstandsmitglieder Werner Zepf, Otmar Wikenhauser und Michael Rösch mit dem Architekt und Handwerkern. Das Projekt W2020 soll dem Hegauer FV nach Jahren mit verschiedenen Spielorten eine neue Heimat in Welschingen bringen. Dafür entstehen ein neues Clubheim und zwei neue Spielfelder. Das alte Clubheim ist seit zwei Wochen abgerissen und damit Geschichte. Das neue Clubheim steht kurz vor der Fertigstellung. Im September soll es eröffnet werden und die Gastronomie ihren Betrieb aufnehmen.

Finanzchef Werner Zepf und der sportliche Leiter der Herren, Michael Rösch, geben dem SÜDKURIER eine kleine Führung durch den noch nach frischer Farbe riechenden Umkleide-Bereich und den Gastraum des Clubheims. Schon bald dürfen sich die Spieler und insbesondere auch die Spielerinnen auch moderne Umkleide- und Duschmöglichkeiten freuen, die für die Damen wie für die Herren in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden.

Tausende Stunden ehrenamtlicher Arbeit

Bis hierhin war es bereits ein sehr weiter Weg, beschreiben die beiden Vorstandsmitglieder. „Der Bau von einem neuen Clubheim und zwei Sportplätzen hat eine große Komplexität“, vermittelt Michael Rösch zum Großprojekt des Vereins. Tausende Stunden ehrenamtlicher Arbeit steckten hinter W2020. Immerhin plant der Verein bereits seit 2013 daran. Rösch hat längst damit aufgehört, seine Einsatzstunden zu zählen.

Die Organisation eines solchen Baus sei für Arbeitnehmer kaum möglich, weiß Werner Zepf. Rentner und Selbstständige machten es möglich. Die Pflege der Fußballplätze werde ebenfalls komplett vom Verein geleistet. Hinzu kommen die vielen ehrenamtlichen Stunden für das Training der insgesamt 21 Mannschaften beim Hegauer FV. „Alle Spieler leisten Arbeitseinsätze“, gibt Michael Rösch zu verstehen

Das Spendenprojekt Der Hegauer FV benötigt 20.000 Euro zur Finanzierung der neuen Küche und des Tresens im Vereinsheim. Dafür nimmt der Verein am Crowdfunding Projekt „Viele schaffen mehr“ der Volksbank für soziale Einrichtungen und Vereine teil. Der englische Begriff Crowdfunding bedeutet, dass eine Finanzierung durch die Unterstützung vieler Menschen, auch mit kleinen Beiträgen, ermöglicht wird. Das Besondere an der „Viele schaffen mehr“-Aktion ist, dass die Volksbank jede Zehn-Euro-Spende mit weiteren zehn Euro bezuschusst. Das heißt, mit 1000 Spenden a 10 Euro könnte der Hegauer FV 20.000 Euro für sein Projekt bekommen. Dieser Betrag wird aber nur dann ausgezahlt, wenn die Summe von 20.000 Euro bis zum 6. August erreicht werden konnte. Wird das nicht geschafft, fließen die Spenden wieder an ihre Geber zurück. Wer den Hegauer FV unterstützen möchte kann dies mit folgenden Angaben: Kontoinhaber: VR Payment für Viele schaffen mehr, IBAN: DE33660600000000137749, BIC: GENODE6KXXX, Verwendungszweck: P18814 – Hegauer FV Engen/Welschingen/Binningen e.V. Neue Küche und Tresen.

Großes Sportangebot in allen Altersklassen

„Wir kriegen viel von der Stadt, wir geben aber auch was zurück“, gibt Werner Zepf zu Darlehen und Überbrückungskrediten der Stadt Engen zu verstehen. Der Verein sei sehr dankbar die Unterstützung der Stadt. Im Gegenzug bereichert der Verein die Stadt mit einem großen Sportangebot in allen Altersklassen. Am Bau selbst sei die Möglichkeit zu Eigenleistung durch den Verein überschaubar. „Das ist deutlich schwieriger geworden“, macht Rösch mit Blick auf Versicherungen und Gewährleistung deutlich.

Seine Stärke beweist der Verein insbesondere im organisatorischen Bereich. Aktuell hat der Hegauer FV eine Crowdfunding-Aktion, also eine Sammelaktion, zur Finanzierung der neuen Küche und des neuen Tresen im Clubheim ins Leben gerufen. Und dafür wird kräftig die Werbetrommel gerührt. Alle Vereinsmitglieder wurden informiert und die Aktion wurde in den sozialen Medien bekannt gemacht. Zusätzlich wurden 1000 Überweisungsträger gedruckt, die unter anderem an einem eigenen Stand für das Projekt beim Altstadtfest verteilt werden.

Findig werden die Vorstände beim Hegauer FV auch bleiben müssen. Denn der Verein hat in den kommenden 25 Jahren eine halbe Million Euro für W2020 abzubezahlen. Ihren Beitrag dazu soll auch die neue Gastronomie im Clubheim leisten, in der es sich Jedermann ab September gut gehen lassen soll – und das mit freiem Blick auf den Rasenball.