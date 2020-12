von Roland Ragg

Den Aacher Einwohnern und Gewerbetreibenden soll der Anschluss an das deutsche Gigabit-Breitbandnetz durch den Bau eines Glasfaserzugangsnetzes kostenlos ermöglicht werden. Dafür stellte der Gemeinderat mit der Zustimmung zu einer sogenannten Absichtserklärung zwischen der Stadt Aach und der Gesellschaft „Unsere grüne Glasfaser“ (UGG) die Weichen.

Bürgermeister Manfred Ossola informierte den Rat über den Stand der Dinge. So sei ein flächendeckender Ausbau für private und gewerbliche Nutzer in ganz Aach vorgesehen. Dazu liege bereits eine Planungskarte vor. Auf die Stadt Aach würden keinerlei Kosten zukommen. Die geschätzten Kosten von vier Millionen Euro würden voll von der UGG übernommen werden. Jedes Haus, jede Wohnung und jeder Gewerbebetrieb könnte dann an das Glasfasernetz angeschlossen werden, so Ossola. Den Betreiber (zum Beispiel Telekom oder O2) dürfte jeder selbst bestimmen. „Wir werden vielleicht die Ersten sein!“ – so sieht Manfred Ossola dabei auch ein Vorzeigeprojekt für andere Gemeinden. Das heißt, bei solchen Projekten werde besonders genau und gut gearbeitet.

Bauarbeiten könnten mehrfachen Nutzen haben

In der Aussprache äußerte sich Benedikt Paul (CDU) etwas skeptisch zu den notwendigen Straßen- und Gehweggrabungen sowie den Hausanschlüssen. Der Bürgermeister machte klar, dass man natürlich viele Gräben ziehen müsse – im privaten Bereich jedoch nur mit Zustimmung des Eigentümers. Es seien aber auch schon einige Leerrohre vorhanden. Außerdem könnten gleichzeitig mit finanzieller Beteiligung der Gemeinde Straßenabschnitte und Gehwege saniert werden.

Heike Hanenberg (FW) fragte, ob man sich auch noch später anschließen könnte? „Ja“, antworte Manfred Ossola. Michael Streitberger (UFLA) fand, dass das Angebot noch etwas besser geprüft werden sollte, deshalb enthielt er sich bei der späteren Abstimmung der Stimme. „Eine Riesenchance, da müssen wir sofort zugreifen“, so der optimistische Michael Graf (FW).

Nach mehrheitlicher Zustimmung durch den Rat kann der Bürgermeister die Absichtserklärung unterschreiben.