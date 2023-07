Die überarbeitete Kindergartenordnung kam in der jüngsten Gemeinderatssitzung für manchen Gemeinderat unerwartet. Diese wurde nötig, da der Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) gefordert hatte, dass der Waldkindergarten mit dem zweiten Bauwagen und der zweiten Gruppe eine eigenständige Einrichtung sein müsse. So wurde aus der Naturkindergartengruppe, die dem Kindergarten Löwenzahn untergeordnet war, der zweigruppige Waldkindergarten „Unter den Blättern“. Zudem wurden die Öffnungszeiten einheitlich von Montag bis Freitag auf 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr festgelegt. Neue Leiterin des Waldkindergartens ist Anja Haug, die bisher die Waldgruppe geleitet hat.

Ungeklärt ist noch, wo die Kinder der Dachs- und der Froschgruppe hinkönnen, wenn Extremwetterereignisse drohen. Für eine Gruppe war Platz im Bewegungsraum des Kindergartens Löwenzahn gedacht, doch 40 Kinder haben hier keinen ausreichenden Raum. Der Vorschlag der Verwaltung, in diesen seltenen Fällen in einen Raum in der Lochmühle auszuweichen, wurde von KVJS abgelehnt. „Wir haben Anfragen aus allen Ortsteilen für den Waldkindergarten“, erklärte Bürgermeister Alois Fritschi.

Während die Veränderungen im Waldkindergarten teilweise mit den Eltern abgesprochen waren, nutzte die Verwaltung die Gelegenheit, weitere von den übergeordneten Behörden geforderte Sachverhalte einzuarbeiten. Dazu gehört beispielsweise die vorgeschriebene Masernschutzimpfung. „Die Kindergärten unterliegen dem gesellschaftlichen Wandel“, erklärte Nicole Preisendörfer, Leiterin des Kindergartens Löwenzahn. Hauptamtsleiter Daniel Schweizer fügte an: „Es hat sich viel getan. Darum war eine Anpassung nötig.“ Er stellte in Aussicht, dass ein Aufnahmeheft erarbeitet werden soll, in dem die Eltern vom ersten Tag an alle Formulare und die Abläufe im Kindergartenalltag finden.