Bauwillige haben bald die Möglichkeit, einen Bauplatz in Eigeltingen zu ergattern. Im Baugebiet Bollenberg Nord soll es voraussichtlich dieses Jahr mit der Vergabe losgehen. Vor wenigen Tagen war die Bauabnahme.

„Die Bauarbeiten wurden ohne größere Probleme durchgeführt“, lobte Bürgermeister Alois Fritschi bei der endgültigen Bauabnahme. Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen RBS wave als Erschließungsträger, dem Ingenieurbüro Reckmann und der Firma Storz mit der Gemeinde habe es auch keine großen Verzögerungen oder Mehrkosten gegeben. „Jeder hat jedem geholfen und auch über den Tellerrand hinausgeschaut. Anfallende Probleme wurden direkt und unkompliziert gelöst“, blickte Fritschi zurück. Da die Bauabnahme Ende Juli geplant war, aber bereits jetzt erfolgt sei, sei man sogar früher fertig geworden als geplant.

Zum neuen Baugebiet Das Wohnbaugebiet „Bollenberg Nord“ umfasst eine Nettobaufläche von 2,27 Hektar. Es sind Grundstücke von 400 bis 1000 Quadratmeter geplant, die mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut werden sollen. Viele der Kosten des ersten Bauabschnitts, wie beispielsweise die Retentionsflächen zur Versickerung von Oberflächenwasser, dienen auch dem zweiten Bauabschnitt. Im ersten Bauabschnitt werden 26 Bauplätze geschaffen, denen weitere 20 folgen sollen.

Vergabe von fünf Bauplätzen pro Jahr

„Als nächstes werden die Grundstücke vermessen. Nach Erhalt der Schlussrechnung können die Grundstückpreise ermittelt werden. Die Verwaltung wird zusammen mit dem Gemeinderat ein sinnvolles und rechtlich sauberes Vergabeverfahren entwickeln“, so Hauptamtsleiter Daniel Schweizer.

Bis im Herbst würden weitere Informationen folgen und die Interessenten dann dementsprechend frühzeitig informiert werden. „Wir wollen etwa fünf Bauplätze pro Jahr vergeben, denn voraussichtlich werden wir die nächsten zehn Jahre kein neues Baugebiet genehmigt bekommen“, fügt Schweizer an.

Bei der Endabnahme des Wohnbaugebiets „Bollenberg Nord“ dankte Bürgermeister Alois Fritschi (2. von rechts) allen Beteiligten für die sehr gute Zusammenarbeit. Der Kostenrahmen wurde ebenso unterschritten wie die Bauzeit. Es kam zu keinen Unfällen und es gab kaum Probleme. | Bild: Susanne Schön

Rückblick und Ausblick

In der nächsten Gemeinderatssitzung stehe der Aufstellungsbeschluss für das neue Gewerbegebiet „Am Sportplatz“ auf der Tagesordnung. Auch hier suche man viele Jahre nach Erweiterungsmöglichkeiten, wie beim Baugebiet Bollenberg, heißt es von der Gemeindeverwaltung. Doch das ursprünglich im Flächennutzungsplan eingetragene Gebiet erwies sich als nicht geeignet. So wurde nach einem neuen Gebiet gesucht und „Bollenberg Nord“ gefunden. Ende 2019 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Bollenberg Nord“ gefasst, so Fritschi.

Die Endabnahme des Wohngebiets „Bollenberg Nord“ war für alle Beteiligten ein angenehmer Termin. Denn die Zusammenarbeit aller verlief sehr gut. | Bild: Susanne Schön

Das beschäftigte die Verwaltung auch intensiv bis zur jetzigen Endabnahme des Baugebiets, denn im Verlauf musste man von beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a des Baugesetzbuchs ins konventionelle wechseln. Im September 2020 stimmte der Gemeinderat dem Entwurf des Bebauungsplans zu und dieser wurde offengelegt. Erst im April 2021 wurden die eingegangenen Bedenken und Anregungen abgewogen.

„Der Gemeinderat hat damals beschlossen, den Bebauungsplan im konventionellen Verfahren unter Erarbeitung eines Umweltberichts und einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zu erstellen. Für den Ausgleich wurden externe Kompensationsmaßnahmen aus dem Ökokonto der Gemeinde verwendet“, erinnert sich Bürgermeister Alois Fritschi. In der öffentliche Sitzung im Juli erging der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan, im März wurde an den Erschließungsträger vergeben, Baustart war dann im August 2022.