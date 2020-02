von SK

Der Nachtumzug zum Auftakt der Narrentage der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee (NVHB) lief laut der Polizeimitteilung von 19 Uhr bis 22.15 Uhr. Anschließend habe das Narrentreiben in den Besenwirtschaften noch bis 2.30 Uhr am frühen Samstagmorgen gedauert. „Die Polizei Stockach verzeichnete einen insgesamt friedlichen Einsatzverlauf“, heißt es in der Mitteilung. Die Beamten hätten eine Platzwunde am Kopf registriert, die als gefährliche Körperverletzung verbucht wird, einen Fall von Drogen (Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) sowie einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Das Rote Kreuz habe drei stark betrunkene Jugendliche behandeln müssen. Diese seien dann ihren Eltern übergeben worden. Außerdem mussten laut der Meldung des Polizeipräsidiums Konstanz gegen mehrere Personen aufgrund ihres Verhaltens Platzverweise ausgesprochen werden.

Bei einer Verkehrskontrolle am Rande des Narrentreffens haben Polizisten am frühen Samstagmorgen um 2.30 Uhr außerdem einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei dem 42-jährigen Mann sei den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aufgefallen, heißt es in der Mitteilung. Bei einem Atemalkoholtest ergab sich ein Blutalkoholgehalt von 1,4 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.