von SK

Der Vorfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Polizei am Samstag gegen 23.55 Uhr bei den Narrentagen in Eigeltingen. Die Auseinandersetzung sei im Breitleweg geschehen, wie es beim Führungs- und Lagezentrum des Konstanzer Polizeipräsidiums auf Anfrage heißt. Die „größere Personengruppe“ habe zuvor andere Gäste belästigt, so die Mitteilung der Polizei. Die etwa 30 Personen im Alter von 15 bis 21 Jahren hätten sich hoch aggressiv gezeigt und seien stark betrunken gewesen. Die Polizei habe acht Streifen von den umliegenden Revieren zusammengezogen, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

Die Gruppe habe sich den Anweisungen der Beamten allerdings widersetzt, es sei zu körperlichen Übergriffen und Beleidigungen gekommen, schreibt die Polizei weiter. Die Polizisten hätten daraufhin mehrere Personen aus der Gruppe kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Die Aggression ging der Meldung zufolge hauptsächlich von einem 19-Jährigen aus, der die Polizisten beleidigt und bespuckt habe. Auch er sei in Gewahrsam genommen und später einem Familienangehörigen übergeben worden. Der Rest der Gruppe habe einen Platzverweis bekommen und sei diesem auch nachgekommen, so die Polizeimeldung weiter.