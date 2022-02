Die elfjährige Skirennläuferin Lena Kiefer aus Bodman-Ludwigshafen, die für das Skiteam Freiburg startet, hat einen Doppelsieg bei der VR-Talentiade Ski alpin in Bernau-Hofeck geholt. Sie sei damit bei den ersten Skirennen für die U12-Skirennläufer im Rahmen der VR-Talentiade an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Tagessiegerin geworden, erzählt ihre Mutter Katja Kiefer. Teilnehmer der Jahrgänge 2010 und 2011 aus ganz Baden-Württemberg seien gestartet. Und der ausrichtende Verein SC 1900 Donaueschingen habe großartige Arbeit geleistet, um die Rennstrecke in Hofeck mit Wellen sowie Schanzen zu präparieren.

Am Samstag sei ein Riesenslalom-Cross in zwei Läufen ausgetragen worden, am Sonntag der Slalom-Cross in zwei Durchgängen. Lena habe souverän die unterschiedlichen Geländeformen, Tore und Hindernisse gemeistert. Sie habe jeweils die schnellste Laufzeit des Tages aller Mädchen und Jungen erreicht. In der Gesamtwertung „U12 Kids Cross 2022 Region 2“ habe Lena mit drei Bestzeiten, einmal der zweitschnellsten Zeit und 380 Punkten die Führung übernommen.

Schwester ist auch im Regionalkader

Lena freue sich sehr über ihren Erfolg, erzählt die Mutter. Die Elfjährige sei hochmotiviert und diszipliniert. Sie sei von klein auf mit Sport groß geworden, habe bereits im Alter von eineinhalb Jahren das erste Mal auf Skiern gestanden und sei mit drei Jahren bereits schwarze Pisten hinuntergefahren.

Auch Lenas achtjährige Schwester Lynn sei begeisterte Skifahrerin. Beide würden so oft wie möglich zusammen trainieren, so Katja Kiefer. Lynn fahre ebenfalls im Regionalkader.

Training schadet der Schule nicht

Der Spagat zwischen Schule und Ski als Leistungssport sei nie ganz einfach, da es ein sehr zeitaufwendiger Sport sei. „Lena ist glücklich, dass sie bereits in der Grundschule Ludwigshafen und nun am Nellenburg-Gymnasium Stockach unterstützt wird“, sagt Katja Kiefer. Denn lange Fahrtzeiten in die Skigebiete würden bedeuten, dass ihre Tochter immer mal wieder früher aus dem Unterricht raus müsse. „Das Verpasste holt Lena alles selbstständig abends nach dem Training nach.“

Lena gehe oft schon im Herbst mit ihrer Familie auf die umliegenden Gletscher. Die Elfjährige trainiere in Österreich, der Schweiz und in Deutschland mit ihrer Schwester Lynn im Regionalkader SVS-West im Schwarzwald.

Lena Kiefer mit ihren Pokalen. | Bild: Familie Kiefer

Pandemie schränkt Trainingsmöglichkeiten ein

Der vergangene Winter sei coronabedingt für das Skitraining schwierig gewesen. Während einige Regionen nach wie vor den ganzen Winter weiter trainieren durften, sei der Familie als einzige Option geblieben, die komplette Trainingsausrüstung mit Stangen und anderen Dingen anzuschaffen und stundenweise einen kleinen Skilift im Schwarzwald zu mieten, damit die Geschwister weitertrainieren konnten. „Lenas Papa ist immer begleitend für Verbesserungen an der Technik dabei, bespricht viel mit ihr und zusammen werden Videos vom Training analysiert“, erzählt die Mutter.

Lena sei auch neben dem Skifahren sehr sportlich. Ihre Tochter tanze auch Ballett und mache Leichtathletik, so Katja Kiefer.

Im Februar finde das zweite Rennwochenende der VR-Talentiade Ski in Thalkirchdorf statt und die besten Rennläufer U12 mit höchster Punktzahl dürfen beim DSV Schülercup U12 Finale in Berchtesgaden starten. Nach dem Cup würden die sechs schnellsten Mädchen, die sechs schnellsten Jungen und das beste Team vom deutschen Skiverband zum Felix Neureuther Camp nach Sölden eingeladen, erklärt Lenas Mutter.

