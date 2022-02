Die elfjährige Lena Kiefer aus Bodman-Ludwigshafen hat am Sonntag beim Slalomcross U12 der VR Talentiade in beiden Durchgängen in Balderschwang gewonnen.

Obwohl sie am Vortag nicht dabei war, habe sie laut ihrer Mutter Katja Kiefer trotzdem so viele Punkte, dass sie in der Gesamtwertung auf dem ersten Platz sei und zur Deutschen Meisterschaft vom 11. bis 13. März in Berchtesgarden dürfe.