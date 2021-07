Ein Stromausfall in der Nacht auf Freitag hat zahlreiche Orte betroffen: Bodman, Espasingen, Wahlwies, Nenzingen, Markelfingen, Liggeringen, Möggingen, Langenrain, Kaltbrunn und Reichenau. Laut Ramona Sallein, Pressesprecherin der EnBW, begann der Stromausfall am Freitagmorgen um 4.20 Uhr. Ein Erdkabel sei im Bereich in Bodman durch einen Hangrutsch gerissen. Die Erde habe das Mittelspannungskabel mitgerissen.

„Die Kollegen sind vor Ort, aber der Hang ist instabil“, sagte sie am Freitag um die Mittagszeit. Sie kämen daher noch nicht richtig an die Stelle dran. Es sei daher noch nicht ganz klar, wann das Kabel richtig repariert werden könne.

Ein kleiner Erdrutsch im Wald bei Bodman hat ein Erdkabel mitgerissen und einen Stromausfall verursacht. | Bild: Alexander Fischer

Allerdings sei der Strom heute morgen nach etwa einer Stunde durch eine Umschaltung wieder in Nenzingen und Wahlwies hergestellt gewesen. Alle anderen Orte seien bis kurz vor 7 Uhr wieder am Stromnetz gewesen.

Alexander Fischr, Förster von Bodman-Ludwigshafen, war an der Stelle vor Ort, die zwischen Bisonstube und Ruine Bodman liegt. Ein kleines Stück Hang sei etwa 30 Zentimeter abgerutscht, beschreibt er. Außerdem sei eine Fichte umgestürzt.