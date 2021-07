Neben Mühlingen und Stockacher Ortsteilen gab es auch Hochwasser in Nenzingen. Außerdem legte ein Stromausfall Espasingen lahm. Die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen musste den Keller der Kläranlage auspumpen, da die Technik bedroht war.

Am Tag nach dem schweren Unwetter sind die Überschwemmungen zurückgegangen und der Stand der Stockacher Aach ist gesunken. An vielen Stellen hat das Hochwasser jedoch Spuren hinterlassen. In Mühlingen ist die Straße zwischen Mühlingen und Hecheln