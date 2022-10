Die Galerie Augenweide ist im alljährlichen Kalender von Bodman-Ludwigshafen fest verankert. Sie findet in diesem zum 16. Mal im Zollhaus Ludwigshafen statt: Vom 26. Oktober bis einschließlich Sonntag, 6. November, kommen Kunstinteressierte auf drei Etagen Ausstellungs- und Verkaufsfläche auf ihre Kosten.

Mit einem der momentanen Lage angepassten Hygienekonzept in Form von Desinfektionsstationen, Spuckschutzwänden und Maskenempfehlung lässt es sich entspannt und noch barrierefrei bummeln oder auch etwas kaufen.

Bekannte Aussteller und neue Gesichter

Stammaussteller der vergangenen Jahre wird man unter den insgesamt 35 Ausstellern so einige finden. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Veranstalter Jürgen Mayer, der einen eigenen Keramik-Stand hat, und Veronika Jäger, die mit Filz-Waren mit von der Partie ist, diejenigen belohnen wollen, die trotz der schwierigen Lage in den vergangenen beiden Jahren, noch immer mit dabei sind und der Augenweide die Treue gehalten haben.

Bodman-Ludwigshafen Mein lieber Schwan! Seltener Besuch im Naturschutzgebiet Hangen Das könnte Sie auch interessieren

Man findet Textiles, Keramik, Schmuck, Metall, Kulinarisches, Kerzen, Kosmetik und vieles Mehr. Und ein paar neue Aussteller sind mit dabei, so zum Beispiel Silke Decker aus Hamburg mit filigran-ziselierten Objekten aus Kordelporzellan oder die Bodenseefee mit Buchbindearbeiten.

Neu ist, dass es bereits im Eingangsbereich ein paar kleinere Stände geben wird, auf die man beim Eintreten sofort stößt. Apropos Eintreten: Der Eintritt zur Galerie Augenweide ist wie immer frei. Und, auf dies möchten die Veranstalter ganz besonders hinweisen: „Es dürfte auf der Galerie Augenweide wohl für jeden Geldbeutel etwas dabei sein.“

Parkmöglichkeiten sind im Ort verteilt

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten nahe am Zollhaus rät Sandra Domogalla, die Leiterin des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing (TKW), die Parkplätze am Uferpark und am Strandbad zu nutzen. Diese seien etwas günstiger seien als der Parkplatz beim Zollhaus. Ab 1. November kosten die Parkgebühren nur noch halb so viel wie im Sommer.

An den Ausstellungstagen wird die Zollhaus Gastronomie im Foyer Kaffee und Kuchen sowie ein kleines Speisenangebot bereit halten. Darunter sind auch die beliebten vegetarischen Bowls.

Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.zollhaus-galerie-augenweide.de