Der Gemeinderat hat die Weichen für die Erweiterung des Weilerkapellen-Parkplatzes in Bodman nun abschließend gestellt. Kürzlich ging es in einer digitalen Ratssitzung um die Bebauungspläne der Bestands- und Erweiterungsflächen, nachdem es jeweils Offenlagen der Unterlagen gegeben hatte. Diese tragen die Namen „Parkplatz Weilerkapelle Teil 1“ und „Parkplatz Weilerkapelle – West“.

Das früher vieldiskutierte Thema kam schnell zu einem Ende, da es nun eigentlich nur noch darum ging, den begonnenen Weg mit Satzungsbeschlüssen zu Ende zu bringen. Außerdem war auch der notwendige Bauantrag für die Erweiterung ein Thema.

Stadtplaner Andreas Wieser und eine Kollegin fassten für alle Räte und Zuhörer den aktuellen Stand zu beiden Bebauungsplänen zusammen. Sie hatten dabei die eine oder andere Anmerkung. So erklärten sie zum Beispiel, dass die Streuobst-Baumreihe geschützt sei. Außerdem habe die Polizei eine Rückmeldung zum Radweg am Bestandsparkplatz gegeben und auf ein neues Gesetz zu einer Breite von drei Metern verwiesen.

Wieser erklärte jedoch, es seien im Bestand 2,50 Meter Breite und eine Verordnung besage, dass 2,40 Meter ausreichend seien. Man mache mit 2,50 Metern also nichts falsch, lautete seine Schlussfolgerung. Man wolle aber an der Stelle, an der die Radfahrer zur Straße ausgelenkt werden, der Empfehlung der Polizei folgen.

Auf der rechten Straßenseite soll am Orteingang von Bodman an der Kaiserpfalzstraße der Weilerkapellen-Parkplatz erweitert werden, der bisher nur im Hintergrund bis zu den beiden großen Bäumen reicht. Die Bäume direkt an der Straße bleiben erhalten. | Bild: Löffler, Ramona

Flächennutzungsplan passt bereits

Wieser erklärte zum Bebauungsplan der Erweiterungsfläche, es habe geringfügige finanzielle Anpassungen gegeben. Außerdem sei in der Offenlage eine private Einwendung eingegangen, die der BLHV unterstütze, da Einschränkungen des Obsthofes neben dem Parkplatz befürchtet werden. Es sei jedoch schon seit Jahren eine bauliche Entwicklung in Richtung Westen klar gewesen und daher im Flächennutzungsplan (FNP) entsprechend ausgewiesen. Bürgermeister Matthias Weckbach ergänzte, er habe bereits mit dem Einsprecher gesprochen.

Christoph Leiz (Grüne) warf noch ein, es müsse darauf geachtet werden, dass nicht zu nahe an geschützte Bäume gebaut werde, um die Wurzeln nicht beschädigen. Wieser versicherte, dies sei durch eine Linie im Plan bereits berücksichtigt. Weckbach fügte hinzu, wie wichtig dieses angesprochene Thema sei, da sich gezeigt habe, dass die auf dem Bestandsparkplatz gepflanzten Bäume nicht richtig wachsen würden.

Der Bau soll baldmöglichst beginnen

Zum Bauantrag sagte Weckbach, dass dieser schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden solle, damit auf die nächste Saison hin alles klappe. Vor der Abstimmung der Räte erkundigte sich Leiz noch, ob es nun einen Erdwall oder eine Mauer zum künftigen Baugebiet Kapellenäcker II hin geben werde. Dazu hatte es in einer anderen Sitzung eine Diskussion gegeben. Es werde ein Erdwall, so Weckbach.

Die Gemeinderäte wogen die eingegangenen Stellungnahmen ab und fassten beide Satzungsbeschlüsse. Sie entschieden, dass die Verwaltung den Bauantrag stellen soll.

Der Ratsbeschluss den Bauantrag für die Erweiterung des Weilerkapellen-Parkplatzes in Bodman zu stellen, beinhaltete auch künftige Änderungen. So ermächtigte der Rat die Verwaltung, die Planung nach den Anforderungen der automatischen Parkraumbewirtschaftung zu ändern, die im Rahmen der Einführung des Verkehrsleitsystems kommt. Es kämen möglicherweise kleine Änderungen an der Zufahrt. Korrekturen an der Einteilung der Fläche könnten je nach Bedarf des Parkraumbewirtschafters noch kommen, so die Sitzungsvorlage.