Das Rennen um den Posten des Rathaus-Chefs von Bodman-Ludwigshafen läuft: Die Bewerber sind zwar noch keine offiziell zugelassenen Kandidaten, doch sie machen schon kräftig Bürgermeister-Wahlkampf. Aber wie? Welche Wege und Aktionen nutzen Alessandro Ribaudo, Fatih Cicek und Christoph Stolz, um sich den Einwohnern vorzustellen?

Die Frist läuft noch bis Montag, 27. März. Die bisherigen vier Bewerber, von denen einer noch ein Geheimnis um sich macht, könnten somit noch mehr Konkurrenz bekommen.

15. Februar: Christoph Stolz besucht viele Vereine

Der 30-Jährige war am Wochenende wieder aktiv in Bodman-Ludwigshafen unterwegs. Er hat Vereine besucht und war beim Bunten Abend der Bosköpfe im Seeum.

Den Schmotzigen Dunschtig verbringt er in Deizisau, wird dann aber an den weiteren Fasnachtstagen in Bodman-Ludwigshafen unterwegs sein. Er will den Umzug am Sonntag in Ludwigshafen als Zuschauer verfolgen und sei bereits am Vorabend beim Hemdglonkerumzug dabei.

In den kommenden Wochen hat er weitere Termine angesetzt. „Am 23. Februar, 19 Uhr, werde ich beim Erste-Hilfe-Kurs für Hunde im Clubhaus des TSV Bodman als Teilnehmer dabei sein“, kündigt er zum Beispiel an.

Die Internetseite ist inzwischen online. Außerdem hat Christoph Stolz im sozialen Netzwerk Facebook eine Seite eingerichtet. Auf Instagram ist er ebenfalls zu finden.

15. Februar: Alessandro Ribaudo setzt auf persönliche Gespräche

Der 49-jährige Ludwigshäfler sagt auf SÜDKURIER-Nachfrage, er komme bei Veranstaltungen natürlich ins Gespräch und dabei gehe es auch um die Wahl. „So habe ich beim Besuch des Bunten Abends der Bosköpfe im Seeum neben vielen privaten Gesprächen auch zahlreiche Gespräche zu meiner anstehenden Kandidatur geführt und mich sehr über den hohen Zuspruch gefreut“, berichtet er.

Zur anstehenden Fasnacht erklärt er: „Am Schmotzige Dunschtig werde ich als Bürgermeisterstellvertreter ab 8 Uhr morgens das närrische Treiben bis Mittag in Bodman begleiten. Ab 14 Uhr werde ich privat wie jedes Jahr den Narrenbaumumzug und das Narrenbaumstellen in Ludwigshafen anschauen. Abends bin ich im als Helfer für den TVL im Einsatz beim Hemdglonkerball im Gemeindezentrum. Am Fasnachtssonntag bin ich als Zuschauer beim Umzug in Ludwigshafen unterwegs, direkt anschließend wieder für den TVL im Einsatz, voraussichtlich am Würstchenstand vor dem Gemeindezentrum.“

Er stehe bei diesen Veranstaltungen jedem gerne für Gespräche zur Verfügung und freue sich auf Fragen zu sich und seinen Ideen.

11. Februar: Fatih Cicek unterbricht den Wahlkampf

Der 50 Jahre alte Fatih Cicek hat auf seiner Instagram-Seite verkündet, dass er den Wahlkampf momentan ruhen lässt. Er sei in die Türkei gereist, um dort nach dem Erdbeben zu helfen. Auf seiner Seite schildert er Eindrücke von dort.

Cicek hat außerdem eine Internetseite, die bereits bei einer früheren Wahl zum Einsatz kam.