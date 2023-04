Bodman-Ludwigshafen vor 22 Minuten

Ohne Flyer und Plakate, dafür mit Spaziergang: Wie und warum Matthias Korn Bürgermeister werden will

Der 42-jährige Stockacher Matthias Korn will am 23. April in Bodman-Ludwigshafen zum Bürgermeister gewählt werden. Der Überraschungs-Kandidat erzählt, was ihn mit der Gemeinde verbindet und wie sein Wahlkampf aussieht.