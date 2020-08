Mit dem Ziel, die Lebensqualität in der Gemeinde zu erhöhen, Gewerbetreibende untereinander zu verbinden und eine politische Schnittstelle zu werden, entstand 1995 der Gewerbeverein Bodman-Ludwigshafen. Wilderich Graf von und zu Bodman, Wolfgang Deyer, Evi Kraus, Christoph Rettich und Rosemarie Sinner wurden bei der Gründung vom Förderkreis Wirtschaft unterstützt.

Bei der Gründungsveranstaltung war der damalige Landrat Robert Maus anwesend. Wilderich Graf von und zu Bodman übernahm den Vereinsvorsitz. Noch heute spielt er eine wichtige Rolle für den Verein, denn er steht dem Vorstandsteam immer mit Rat und Beziehungen zur Seite.

Sie leiten den Gewerbeverein: Der Vorsitzende Maximilian Weber (links) und sein Stellvertreter Thomas Begher. | Bild: Reinhold Buhl

Ebenso wichtig ist Christoph Rettich, der als einziger durchgehend ein Amt im Vorstandsteam hatte und heute der Schriftführer ist. Klaus Gohl, der 2004 Vorsitzender wurde, der aktuelle Vorsitzende Maximilian Weber und sein Stellvertreter Thomas Begher lassen das Vierteljahrhundert Revue passieren.

Wirtschaftsforum war einer der Höhepunkte

Klaus Gohl denkt an 1999: „Die sensationelle Gewerbeschau hat viel Furore gemacht. Wir hatten Esstische mitten in Stahlträger bei der Firma Rettich dekoriert.“ Eine intensive Phase begann nach dem Jahrtausendwechsel. Es gab eine enge Kooperation mit dem Gewerbeverein Sipplingen und die Homepage www.gewerbe-am-see.de entstand.

Die Gründungsmitglieder Gründungsmitglieder waren Wilderich Graf von und zu Bodman, Wolfgang Deyer (Volksbank), Evi Kraus (Fischerhaus), Christoph Rettich (Bootsservice), Rosemarie Sinner (Sinner Fruchtsäfte), Simone Bickel-Rettich (Stahlbau Rettich), Werner Kaupert (Malerfachbetrieb), Theo Lindenmayer (Bauunternehmung). Michael Burmeister (Caravan Center) kam 1996, Matthias Graf (Edeka) stieß 1998 hinzu. Ein Jahr später ersetzte Klaus Gohl (Hausbau-Huber) Michael Burmeister. Der Vorstand des Gewerbevereins Vorstand: Christoph Rettich war durchgehend im Vorstand, bis 2012 als stellvertretender Vorsitzender. Heute ist er Schriftführer. Er ist der Einzige, der über 25 Jahre immer eine Funktion im Vorstand innehatte. Simone Bickel-Rettich war 21 Jahre lang dabei. Maximilian Weber ist seit 2019 Vorsitzender, Thomas Begher seit 2015 der stellvertretende Vorsitzende. Der Gewerbeverein hat aktuell gut 70 Mitglieder.

2002 wurde auch die Regionale Wirtschaftskooperation westlicher Bodensee (RWK) gegründet, die Großveranstaltungen und Weiterbildungen bündelte. Christoph Rettich und Klaus Gohl waren dabei. „Das Wirtschaftsforum 2004 war eine Nummer zu groß für uns, um es selbst zu stemmen. Wir waren mit der RWK zusammen im Zollhaus. Insgesamt kamen 2700 Leute, das war einer der Höhepunkte“, erinnert sich Gohl.

Verkehrsinseln und Wegweiser im Ort

In dieser Zeit stieß Alexandra Altenburger zum Verein. Sie leitete ehrenamtlich die Geschäftsstelle. Mit Bernd Weber ging es ab 2007 weiter aufwärts. Klaus Gohl beschreibt es so: „Er war erst Beirat, wurde aber ganz schnell zu einer zentralen Stütze. Er hat alle Broschüren gemacht. Alles, was wir hatten, war professionell.“ Weber habe dem Ganzen sehr gut getan. 2007 war wieder eine Gewerbeschau im Zollhaus. „Da hat Bernd Weber immer mehr gemacht, das Thema Weltkulturerbe unterstützt und sich massiv für den Internetausbau in der Gemeinde eingesetzt“, so Gohl.

Zu der Zeit habe der Verein auch Aktionen zur Bepflanzung der Verkehrsinseln an den Ortseingängen finanziert. Schon einige Jahre zuvor hatte sich Christoph Rettich gemeinsam mit Simone Bickel-Rettich und Annette Pichler-Specht für Wegweiser im Ort eingesetzt. Der Verein habe auch unbebaute Grundstücke gepflegt und schöne Zäune aufgestellt.

Engagement für Schulen und Ausbildung

„Wir haben uns auch mit den Schulen auseinandergesetzt“, erzählt Klaus Gohl. Hauptschülern der Sernatingenschule hätten sie aus den Betrieben berichtet oder Vorträge gehalten, so Gohl. Bei jeder Gewerbeschau habe es eine Lehrstellenbörse gegeben. „Wir haben Angebote der Betriebe gesammelt zu Schnupperlehren, Tagesexkursionen, Praktika und Lehrstellen und diese an die Schule weitergegeben.“

Und es habe viel zu renovieren gegeben, erinnert er sich. „Dank einer Spendenaktion konnten wir die neue Werkstattausrüstung im Werkraum mit über 3000 Euro sponsern.“ Auch das Schulessen für bedürftige Schüler hat der Gewerbeverein unterstützt, sowie Ausflüge und Schullandheimaufenthalte mitfinanziert. Bei der Errichtung der Schulsportwiese in Ludwigshafen beteiligte sich der Verein auch aktiv.

2017 erste Tischmesse

Ab 2004 kamen jährliche Treffen zwischen Vorstand und Gemeinderat hinzu. Wilderich Graf von und zu Bodman, inzwischen Ehrenvorsitzender, hatte darauf gedrängt. Später waren Mitglieder des Gewerbeverein-Vorstandsteams zugleich als Gemeinderäte gewählt, so erübrigten sich diese Treffen. Exkursionen in Mitgliedsbetriebe führten zu guten Verknüpfungen und Kontakten.

Es kam auch zu einer Kooperation mit dem HHG in Stockach. Um das Gewerbe noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, entstand 2013 die Broschüre „Der Gewerbeverein präsentiert“, in der jeweils zwei Betriebe vorstellt wurden. 2017 gab es die Tischmesse „Gewerbepanorama“ in Ludwigshafen. Eine Wiederholung ist angedacht.

Gewerbeverein wirbt um neue Mitglieder

Maximilian Weber wirbt um neue Mitglieder. Wer neu im Ort sei oder ein neues Gewerbe habe, finde im Gewerbeverein eine gute Anlaufstelle und Unterstützung. „Man kommt ins Gespräch mit anderen Gewerbetreibenden und bekommt eine Verbindung zur Gemeinde und zur regionalen Politik“, erklärt er. Gerade in der Corona-Phase könne der Verein Tipps geben, an wen man sich bei Problemen wenden solle.

Dass der Verein inzwischen deutlich digitaler geworden ist, stellt Thomas Begher heraus. „Unsere Mitglieder können sich über den digitalen Weg selbst einbringen und so ihre Außenwirkung verbessern. Es ist wichtig, dass man uns sieht, dann können wir ganz anders auftreten.“

Geburtstagsfeier auf dem See

Seit 2012 findet jährlich im Wechsel in Bodman und Ludwigshafen ein Unternehmerempfang statt. Bürgermeister Matthias Weckbach unterstützte diese Idee von Anfang an, weil dadurch auch die Verbindung zwischen Gemeinde und Gewerbe gefestigt werde, erzählt Klaus Gohl. Neben gutem Essen wurde stets ein Unterhaltungsprogramm geboten. In diesem Jahr wird der 25. Geburtstag bei einer dreistündigen Fahrt auf der MS Österreich gefeiert.