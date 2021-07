Mit dem Stand-up-Paddle (SUP) auf die Landesgartenschau: Was sich im ersten Moment etwas seltsam anhört, ist am Samstagmittag ausdrücklich erwünscht. Und noch besser: Wer mit seinem SUP-Brett kommt, darf sogar kostenlos in den Uferpark der Landesgartenschau. Der Grund ist, dass es am Samstag um 12 Uhr einen Weltrekord-Versuch in Sachen SUP-Yoga gibt.

SUP-Yoga auf LGS kennenlernen

Yogalehrerin Raphaela Schäufele, die in Überlingen eine eigene Yogaschule betreibt, hat sich mit dem Organisator des Wassersportfestivals, Markus Dufner von MCD Sportmarketing, diesen Coups ausgedacht. Wer nicht weiß, was SUP-Yoga ist, kann sich am Freitag- und Samstagvormittag jeweils um 11 Uhr selbst davon ein Bild machen, denn da bietet Raphaela Schäufele Schnupperkurse an.

Etwa 20 Bretter werden vor Ort zum Ausleihen zur Verfügung gestellt. „Es sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig“, erklärt sie. „Weder auf dem SUP-Brett noch in Sachen Yoga.“ Zum Weltrekordversuch an sich sollten die Teilnehmer aber ihr eigenes SUP-Brett mitbringen.

Zur Person Raphaela Schäufele Die 34-Jährige ist in Hödingen geboren und besuchte die Waldorfschule in Überlingen. Zum Studium der Sonderpädagogik ging sie nach München. Parallel absolvierte sie eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Nach dem Studium kam sie zurück an den Bodensee und gründete 2013 ihre Yogaschule „Yoga Shala Bodensee“. Sie organisiert zwei Mal im Jahr die Yoga-Musik-Festivals in Überlingen. Weitere Informationen zu Raphaela Schäufele gibt es im Internet unter: www.yoga-shala-bodensee.de Weltrekordversuch Der Weltrekordversuch im SUP-Yoga findet am Samstag um 12 Uhr vor der Beach Bar auf der Landesgartenschau statt. Die Teilnehmer sollten ihr eigenes SUP-Brett mitbringen sowie eine Leine, um sich an den anderen Boards festzumachen. Es soll ein Stern vor dem Ufer gebildet werden. Wassersport-Festival Segeln, Rudern, Paddeln, Schwimmen, Tauchen, Surfen und Stand-up-Paddeln und mehr gibt es von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, im Uferpark der Landesgartenschau Überlingen. Am Freitag ist der Höhepunkt die Sternenfahrt der Überlinger Wassersportvereine um 19.30 Uhr. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Segel- und Yachtsports. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.ueberlingen2021.de

Yoga auf dem Wasser liegt momentan im Trend. Immer mehr machen Entspannungsübungen auf dem SUP-Brett. Dann gibt es unter anderem die Figuren Fisch, Sonnengruß oder Krähe auf nicht ganz festem Untergrund. Genau das macht das SUP-Yoga aber aus. „Dadurch, dass sich das Brett immer bewegt, aktiviert man den ganzen Körper“, erklärt Raphaela Schäufele. „Außerdem arbeitet man dadurch mit der tiefen Muskulatur.“ Eine besonders tiefe Entspannung gebe es, wenn man auf dem Brett liege und sich im Rhythmus der Wellen wiegen lasse.

Weltrekord liegt bei 313 Teilnehmern

Die 34-jährige Überlingerin bietet SUP-Yoga schon länger an. Im Rahmen des Wassersportfestivals soll nun der Weltrekord gebrochen werden. Dieser liegt bei einem Gruppen-Yoga mit 313 Teilnehmern. Aufgestellt wurde er beim „Yoga und Music Fest“ in Forest Lake im US-Bundesstaat Minnesota. „Ich bin gespannt, ob wir diese Marke knacken können“, sagt Raphaela Schäufele. „Es wäre natürlich eine Sensation, wenn das klappt.“

Überlingen Rätselhafte Schwämmchen am Seeufer vor Überlingen: Ihre Herkunft geht auf den letzten Sturm zurück Das könnte Sie auch interessieren

Deshalb hofft sie auf möglichst viele Teilnehmer, die mit ihrem SUP entweder über das Wasser oder direkt in den Uferpark der Landesgartenschau an die Beach Bar kommen. Wer mit dem Auto kommt, für den bietet sich der Einstieg über das Strandbad West an der Bodensee-Therme an. Dort kann man im Parkhaus Therme parken und zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr mit seinem SUP kostenlos durch das Westbad auf den Bodensee gelangen. „Es dürfen alle mitmachen, egal ob Kinder oder Erwachsene“, sagt die Yoga-Lehrerin. „Es sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig, der Spaß steht im Vordergrund.“