Das Jahr 2019 bot kommunalpolitisch wieder so viel Stoff, dass SÜDKURIER-Karikaturist Stefan Roth jede Woche zu einer neuen Zeichnung angeregt wird. Hier eine Auswahl der treffendsten Werke, für jeden Monat des Jahres eine – mit Link zu den relevanten Berichten, in denen die Themen näher erläutert oder ihr Fortgang im Jahresverlauf beschrieben wird.

Januar

Neubau in der Hafenstraße geplant: Der Eigentümer glaubte, die Abrissgenehmigung schon in der Tasche zu haben. Die Stadt widerspricht.

Bild: Stefan Roth

Überlingen Ausschuss lehnt Neubau in der Hafenstraße ab – Stadt rechnet mit Rechtsstreit Das könnte Sie auch interessieren

Februar

Das Parkhaus Post musste saniert werden, im Osten der Stadt waren bis Ostern Parkplätze Mangelware.

Bild: Stefan Roth

Überlingen Die Parkhaussanierung in Überlingen: Ein Blick hinter die Kulissen Das könnte Sie auch interessieren

März

Lange Zeit lag Bahnhof Therme im Dornröschenschlaf, Konflikte zwischen Eigentümer und Stadt wurden mittlerweile beigelegt, der Bahnhof saniert.

Bild: Stefan Roth

Überlingen Stehle und Stadt einigen sich: Ticketshop für die Gartenschau im Bahnhof Therme Das könnte Sie auch interessieren

April

Die neue Zweckentfremdungssatzung verbietet es, Wohnungen längere Zeit leer stehen zu lassen. Die Eigentümer jedoch sind findig...

Bild: Stefan Roth

Überlingen Wegen zu vieler Ferienwohnungen: Stadt will regulierend in den Wohnungmarkt eingreifen Das könnte Sie auch interessieren

Mai

Reinhard A. Weigelt, FDP, bot früher viel Stoff für Karikaturen. Nach seiner Abwahl als Gemeinderat verschwand er quasi in seiner letzten Karikatur.

Bild: Stefan Roth

Überlingen BÜB+ feiert, Weigelt trauert: So reagieren die Kandidaten auf das Ergebnis der Überlinger Gemeinderatswahl Das könnte Sie auch interessieren

Juni

OB Jan Zeitler weilte in der französischen Partnerstadt Chantilly. Diese alte Liebe rostet, während Zeitler mit Epsom um eine neue Partnerschaft buhlt.

Bild: Stefan Roth

Überlingen Kommt die Partnerschaft zu Chantilly neu auf Trab? Das könnte Sie auch interessieren

Juli

Die Suche nach einer neuen Trasse für die B 31: Für Hagnau kam nur eine Trasse infrage, die einen möglichst weiten Bogen um den Ort macht.

Bild: Stefan Roth

Bodenseekreis Vorzugstrasse für die B 31-neu festgelegt: So reagieren die Verkehrsinitiativen auf die Entscheidung Das könnte Sie auch interessieren

August

Die Überlinger DLRG beklagt, dass sie keinen Liegeplatz im Hafen hat und erst 40 Meter schwimmen muss, um zu ihrem Rettungsboot zu kommen.

Bild: Stefan Roth

Überlingen Die Überlinger DLRGler haben keinen Liegeplatz im Hafen – und müssen 40 Meter zu ihrem Boot schwimmen Das könnte Sie auch interessieren

September

Klimaschützer Jürgen Resch wohnt in Überlingen und bietet seine Hilfe beim Ausbau der Bahn an – OB Jan Zeitler lehnt dankend ab.

Bild: Stefan Roth

Überlingen Nach Oberbürgermeister Zeitlers Nein-Danke an den Umwelthilfe-Chef: Jürgen Resch will trotzdem helfen Das könnte Sie auch interessieren

Oktober

Überlingens Stadträte setzen sich für den Erhalt der Druckrohrleitungen des Stadtwerks am See ein, koste es, was wolle.

Bild: Stefan Roth

Überlingen Gemeinderäte sind beim Thema Wasserkraftwerk nicht mehr geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

November

Der Narrentag erfordert alles an Organisation, was bei modernen Großveranstaltungen heute nötig ist. Auch eine Hänsele-App.

Bild: Stefan Roth

Überlingen Hänseleversammlung stimmt auf den Narrentag 2020 ein Das könnte Sie auch interessieren

Dezember

Alle Jahre wieder die Diskussion um den Bodenbelag beim Weihnachtsmarkt. Die Holzhackschnitzel gefallen nicht jedem.

Bild: Stefan Roth