Die Diskussion um einen Erhalt des stillgelegten Wasserkraftwerks am Mantelhafen, das vom Stadtwerk am See wegen der veralteten Druckrohrleitung außer Dienst gesetzt wurde, scheint abzuebben – ganz beendet ist sie allerdings nicht. In einer ausführlichen Stellungnahme hat das Stadtwerk seine Sicht auf die Sachlage dargelegt. Die Einigkeit, die der Gemeinderat noch Anfang Oktober zeigte, bröckelt nun. Im Oktober hatten die Gemeinderäte in einer interfraktionellen Anfrage von der Stadt gefordert, dass die alte Druckrohrleitung vom Andelshofer Weiher zum Turbinenhaus am Bodensee erhalten werden soll.

Dies sollte die Option wahren, die Wasserkraft irgendwann wieder nutzen zu können. Die Stellungnahme des Stadtwerks stellt die CDU-Fraktion im Gemeinderat zufrieden. „Ich denke, die komplexe Darstellung der verschiedenen, sowohl rechtlichen als auch baulichen Aspekten, hat ganz klar gezeigt, dass die ins Gespräch gebrachte angeblich mögliche Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks weder rechtlich möglich, noch wirtschaftlich darstellbar ist.“ Fraktionssprecher Günter Hornstein sagt zudem: „Für uns ist mit dieser Bürgerinformation die Angelegenheit endgültig abgeschlossen.“

Das Bauschild und eine Toilette für die Bauarbeiter steht schon bereit: Das Grundstück an der Ecke Sankt-Johann/Jörg-Zürn-Straße soll neu bebaut werden. Unklar ist indes, ob die unter Denkmalschutz stehende Fallleitung, die zum Wasserkraftwerk am Mantelhafen führt, überbaut werden darf. | Bild: Hilser, Stefan

Keine Optionen verbauen

Dass der Sachverhalt komplex sei, sobald man ins Detail geht, würdigt auch Marga Lenski, Sprecherin der Fraktion LBU/Die Grünen. Die Darstellung des Stadtwerks am See mache plausibel, weshalb aus dessen Perspektive, keine weiteren Aktivitäten erfolgen. Ihre Fraktion müsse sich allerdings erst weiter beraten. „Wichtig war uns, keine Optionen zu verbauen, das scheint vorerst gelungen. Klar ist allerdings auch, dass die Stadt hier nicht einmal eben ein bis zwei Millionen Euro in die Hand nehmen kann, dazu braucht man nur ein wenig die aktuellen Haushaltsberatungen zu verfolgen.“ Jedoch sei ebenso klar, dass das Stadtwerk und die Verwaltung „bei den damit zusammenhängenden Themen Andelshofer Weiher und Wasserkraftwerksgebäude ‚Grüne Turbine‘ enger und transparenter mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten müssen.“

Gänzlich unzufrieden zeigt sich der Verein Bürgersinn Überlingen über „die einseitige Darstellung“ des Stadtwerks am See und über die „Begründung, dass nur die dauerhafte Stilllegung der Druckleitung“ in Frage komme. „Eine Gegenüberstellung von Varianten möglicher anderer wirtschaftlicher Lösungen wird nicht öffentlich gemacht.“ Joachim Betten vom Bürgersinn sagt: „Gerade solch eine wirtschaftliche Lösung versucht derzeit eine Gruppe interessierter Bürger mit Fachleuten für Wasserkraftwerke und Innenrohrverlegung langer Leitungen zu erarbeiten.“ Als Ziel nennt Betten eine Bürger-Genossenschaft für den künftigen Betrieb eines Pumpspeicherkraftwerkes. Der Verein Bürgersinn Überlingen hat dazu eine Petition gestartet, die auf der Onlineplattform www.openpetition.de aktuell rund 360 Unterzeichner aufweist.

Das Wasserkraftwerk am Mantelhafen wurde im Jahr 2013 vom Stadtwerk am See stillgelegt. | Bild: Hilser, Stefan

Die Bürgerinformation des Stadtwerks am See im Wortlaut: