Als Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH) arbeitet er bundesweit auf vielen Feldern. Für Umweltschützer bedeutet sein Name Wohlklang, Autolobbyisten dagegen empfinden Abneigung. Wenn von Luftreinhaltungsklagen und Dieselfahrverboten die Rede ist, dann fällt meistens auch sein Name: Jürgen Resch.

Dass der Familienvater, 1960 in Plochingen geboren, in Überlingen wohnt, genauer: in der Ortschaft Bonndorf, ist weniger bekannt. Denn kommunalpolitisch hielt er sich in den letzten Jahren im Hintergrund. In einem SÜDKURIER-Interview vor zwei Wochen äußerte er sich nun zur städtischen Verkehrspolitik.

Seine Empfehlungen, wie die Luft in der Kurstadt sauberer werden könnte, ließ die Stadtverwaltung unkommentiert. Sein Angebot, bei der Elektrifizierung der Eisenbahn zu helfen, lehnte die Stadt dankend ab. Resch hatte in der Elektrifizierung einen wichtigen Baustein zur Luftreinhaltung gesehen. Was seine Angaben zu den angeblichen Dreckschleudern auf Schienen betrifft, erntet Resch Widerspruch von Jean-Christoph Thieke, Bahn-Experte und CDU-Politiker aus Uhldingen-Mühlhofen. Die Loks würden sehr wohl mit moderner Technik betrieben.

Zunächst zurück zu Reschs Angebot an die Stadt. Er reiche ihr die Hand und helfe bei der Durchsetzung von Forderungen an den Bund, der bislang die Elektrifizierung nicht einmal in den Bundesverkehrswegeplan für das Jahr 2030 aufgenommen hat. Hier sei ein Zusammenwirken und ein „über Bande spielen“ aller Kräfte nötig, findet Resch.

Oberbürgermeister Jan Zeitler lehnte dankend ab. Der OB ließ durch seine Pressestelle aufzählen, inwiefern die Stadt, im Zusammenwirken mit dem Regionalverband und anderer Kommunen, für den Tag X, an dem der Bund Sonderprogramme auflegt, vorplane. Man dankte dem Umwelthilfe-Chef „freundlichst für sein Angebot der Vermittlung“, verwies im Weiteren aber auf die Beschlüsse des Gemeinderats, dessen Sitzungsvorlagen öffentlich einsehbar seien.

Resch kündigt Gespräche an

Wie DUH-Chef Jürgen Resch mitteilte, werde er seine Erfahrung aus drei Jahrzehnten einbringen, in denen er für den Ausbau des ÖPNV nun schon kämpft. Ob Zeitler das nun begrüßt oder nicht. Die Geißbockbahn und den Seehas habe er mit auf die Schiene gesetzt. Genauso werde er sich in Gesprächen mit Verkehrspolitikern im Land, im Bund, aber auch in Gesprächen mit der Deutschen Bahn für eine Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn einsetzen.

Resch kommentierte die Zurückweisung Zeitlers mit den Worten: „Der Oberbürgermeister ist noch noch relativ jung, er wird noch eine Lernkurve nehmen und künftig stärker auf Initiativen seiner Bürger eingehen.“ An anderer Stelle habe man auf seine Aussage im Interview aufgeschlossener reagiert. Namen oder Behörden wollte er nicht nennen, Resch sprach aber davon, dass sich der Vertreter „einer Gebietskörperschaft“ an ihn gewandt habe und zum Ausdruck brachte: „Klasse, dass Sie bei der Elektrifizierung Ihre Hilfe anbieten.“ Und so betont Resch, dass es seiner Ansicht nach nötig sei, das dicke Brett gemeinsam zu bohren, „nicht gegeneinander“. Schließlich gelte es, die „Holzeisenbahn“ (hier griff Resch das Bild aus einer SÜDKURIER-Karikatur auf) durch moderne Züge zu ersetzen.