Ein Unfall mit mehreren Oldtimern ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr in Überlingen. Bei dem Vorfall wurde eine Fußgängerin leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 71-jährige Frau mit ihrem Auto als Teilnehmerin einer Oldtimer-Kolonne auf der Nußdorfer Straße in Überlingen unterwegs

Kurz nach dem Bahnübergang am Anfang der Nußdorfer Straße verlor sie, laut eigener Aussage, aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle über ihr Auto, das daraufhin unkontrolliert beschleunigte. Bei dem Versuch, einen Unfall zu verhindern, streifte die Frau beim Überholen das Auto eines 81-Jährigen. Das Auto des Seniors wurde nach rechts gedrängt und überfuhr zwei Begrenzungspfeiler eines Fußgängerüberwegs.

Im weiteren Verlauf fuhr die 71-jährige Unfallverursacherin auf ein zweites Auto eines 62-jährigen Fahrers auf. Der Daimler-Benz 190 SL wurde beim Zusammenstoß um 180 Grad gedreht und prallte dabei gegen ein Geländer.

80-jährige Frau leicht verletzt

80-jährige Frau leicht verletzt

In unmittelbarer Nähe des Unfalls befand sich eine 80-jährige Frau, die zu Fuß unterwegs war. Nach Angaben der Polizei nahm sie das Unfallgeschehen wahr und konnte sich durch einen Sprung in eine Grünanlage in Sicherheit bringen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden, der beim Unfall entstand, auf etwa 137.000 Euro. Im Vordergrund steht hier der Totalschaden des Daimler-Benz 190 SL mit geschätzten 110.000 Euro.