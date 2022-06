Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 91-jährige Frau ums Leben kam, ereignete sich am Dienstagmorgen, 7. Juni 2022, gegen 10.15 Uhr in der Meersburger Kronenstraße. Die Frau wollte die Straße zu Fuß überqueren, schreibt die Polizei, und wurde dabei von einem Renault Twingo erfasst. Dessen 64-jährige Fahrerin war vom Parkplatz des Lebensmitteldiscounters Lidl nach links in die Kronenstraße eingefahren, in Richtung des Kreisverkehrs beim Winzerverein.

Seniorin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Kopfverletzungen

Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 91-Jährige auf die Fahrbahn und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Kopfverletzungen. Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen und zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzugezogen.

Neben der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst samt Notarzt, waren auch Kräfte eines Notfallseelsorgedienstes im Einsatz, schildert die Polizei weiter.