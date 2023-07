10.000 Menschen waren beim Start des Salem Open Airs 2023 dabei. Die Konzerte – Roland Kaiser am Freitag und OneRepublic am Samstag – waren restlos ausverkauft. Jeweils 5000 Besucher feierten bei bestem Wetter ihre Stars. An dieser Stelle sammeln wir alle Bilder und Artikel.

Roland Kaiser spielt einen Hit nicht

Altmeister Roland Kaiser rockte beim Salem Open Air für Jung und Alt. Viele Hits aus den vergangenen 50 Jahren erfreuten die Besucher des Open Airs. Erfahren Sie hier, was Kaiser für seine Fans so besonders macht und weshalb er einen speziellen Stimmungshit nicht zum Besten gab. Außerdem haben wir viele Fotos für Sie.

Andere Stars stehen bei ihm Schlange

Weiter ging es am Samstag mit dem Auftritt von OneRepublic. Die amerikanische Band ist derzeit auf Tournee durch Europa. Vor den 5000 Besuchern des Salem Open Airs präsentierten sie die Hits ihrer 16-jährigen Bandgeschichte.

Ryan Tedder von OneRepublic stand am Samstagabend im Schlossgarten auf der Bühne. | Bild: Jenna Santini

Frontmann Ryan Tedder erwies sich dabei als Tausendsassa des Gesangs und Instrumentenspiels. Doch er stellte ein weiteres Talent unter Beweis, das regelmäßig andere Stars der Branche bei ihm anklingeln lässt.

So geht es beim Salem Open Air weiter

Als nächstes stehen Simply Red am Dienstag, 25. Juli und Eros Ramazzotti am Mittwoch, 26. Juli im Schlossgarten auf der Bühne. Für Simply Red ist es nach 2016 das zweite Salem Open Air. Sie waren damals dabei? Dann können Sie hier in Erinnerungen schwelgen.

Simply Red rund um Sänger Mick Hucknall treten am Dienstagabend beim Salem Open Air auf. | Bild: Dean Chalkley

Eros Ramazzotti schaut im Zuge seiner Comeback-Tour und mit Musik vom neuen Album „Battito infinito“ in Salem vorbei. Den Schlusspunkt unter das Salem Open Air 2023 setzt am Freitag, 11. August Andreas Gabalier. Das Open-Air-Konzert ist bereits seit Monaten ausverkauft.

Zu welchen Konzerten sind noch Eintrittskarten zu welchen Preisen erhältlich? Wie viel kostet das Parkticket für den Abend? Wie erfahren die Besucher von einer Absage des Konzerts? Diese und weitere Fragen zum Salem Open Air beantworten wir hier.

Udo Jürgens tritt 2005 als Erster auf

Damit das Salem Open Air gelingt, arbeiten die Schlossverwaltung und der Veranstalter Allgäu Concerts eng zusammen. Seit 2005 werden in Salem Open-Air-Konzerte veranstaltet. Udo Jürgens stand am 22. Juni 2005 beim ersten Salem Open Air auf der Bühne. Birgit Rückert, Leiterin der Schlossverwaltung, ist seit Anfang an in die Planungen involviert und erinnerte sich 2018 im Gespräch mit uns an so manche Begebenheit rund um die Konzerte. Es sind kuriose Geschichten dabei. So sorgte etwa der Auftritt einer amerikanischen Sängerin für belagerungsähnliche Zustände um Kloster und Schloss.

Markdorf Open Air Stimmung, beste Laune, gute Musik: Hier gibt es alle Bilder Das könnte Sie auch interessieren

Konzert-Momente für die Ewigkeit

An die Corona-Pandemie mag keiner mehr so recht denken. Als Großveranstaltung musste auch das Salem Open Air ausfallen. Damit trotzdem Konzert-Feeling aufkam, blickten SÜDKURIER-Mitarbeiter 2020 auf ihre liebsten Salem-Momente zurück. Vom Heiratsantrag über wahre Regenfluten bis hin zu einer überraschenden Kooperation ist alles dabei.

Das Salem Open Air 2024

Obwohl die diesjährige Auflage drei weitere Konzerte bietet, steht bereits ein Termin für das Salem Open Air 2024 fest. Die Band Pur gibt sich am Samstag, 3. August 2024 die Ehre. Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ präsentieren die Musiker ihr neues Album, aber auch Hymnen wie „Abenteuerland“. Der Kartenvorverkauf ist schon gestartet – unter anderem bei Allgäu Concerts.

Bodenseekreis Pur spielen 2024 ein Salem Open Air Das könnte Sie auch interessieren

Sie sind ebenfalls Besucher des Meersburg Open Airs? Dann finden Sie hier alle Bilder, Artikel und ein Video.