Sie sollten ihren vermeintlichen Kindern Geld überweisen – und wären beinahe WhatsApp-Betrügern aufgesessen. Ein Ehepaar aus Meersburg und ein Mann aus Salem waren bei WhatsApp von Unbekannten kontaktiert worden: Diese gaben sich als Tochter der Angeschriebenen aus, behaupteten, sie hätten eine neue Mobilnummer und baten um die schnelle Überweisung eines Geldbetrags.

Ehepaar erreicht Tochter noch rechtzeitig

Wie die Polizei berichtet, überwies das Ehepaar aus Meersburg einen vierstelligen Betrag. Weil das Paar später seine Tochter noch über deren echte Mobilnummer erreichen konnte, fiel der Betrug rechtzeitig auf und die Bank konnte die Geldtransaktion noch stoppen.

Der Mann aus Salem geriet in der Bank an einen aufmerksamen Angestellten, der den Schwindel bemerkte und die Überweisung im letzten Moment verhinderte. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei und rät erneut zur Vorsicht.