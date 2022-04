Bodenseekreis vor 3 Stunden

Polizei warnt vor perfider Masche: WhatsApp-Betrüger bringen Menschen im Bodenseekreis um viel Geld

Sie melden sich über WhatsApp, geben sich als Angehörige aus und bitten irgendwann um Geld: So haben Betrüger in den vergangenen Tagen gleich mehrere Menschen in der Region abgezockt.