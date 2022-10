Vier Monate lang stand die Ruine der abgebrannten Scheune im Lilienweg noch als stummes Mahnmal gegenüber dem Wohnhaus der Familien Oßwald und Heigle, nun wird sie innerhalb von ein paar Tagen abgerissen und abgeräumt: Seit Anfang vergangener Woche ist ein Trupp der Salemer Firma Herter damit beschäftigt, die Brandstelle vom Schutt zu befreien. Ein riesiger Container steht auf dem Vorplatz vor dem Haus und füllt sich mit Schrott und Schutt, der aus dem Greifer des Baggers fällt.

Großflächig werden die Reste der Scheune abgetragen. Der Bagger steht auf der Bodenplatte der Garage, die unterhalb der Scheune war. Nur noch Mauerreste sind übrig. | Bild: Grupp, Helmar

Tonnenweise Brandschutt räumen die Mitarbeiter der Firma Herter ab. In den schwarzen Resten findet sich nichts, was sich noch wiederverwerten ließe. | Bild: Grupp, Helmar

Der schwere Diesel des Baggers dröhnt. Man hört Holz splittern und das Kreischen der Eisenteile, die der Greifer unter dem Schutt hervorzieht. Der Ausleger des Baggers schwingt empor, hoch über der Ruine hängt ein verkohlter Traktor am Greifer. Zwei Minuten später steht er auf dem Hof, neben einem weiteren ausgebrannten Traktor und einer landwirtschaftlichen Maschine, die ein großer Balkenmäher gewesen sein könnte. So genau sieht man das nicht mehr. Die gewaltige Hitze, die in der Brandnacht Ende Mai über Stunden hinweg von den Flammen ausstrahlte, ließ alles, was in der Scheune und den darunterliegenden Garagen war, zu unförmigen Klumpen schmelzen, die inzwischen von einer braunen Rostschicht überzogen sind.

Die Scheune im Vollbrand: Dieses Bild zeigte sich den Feuerwehrleuten, als sie in der Brandnacht im Lilienweg eintrafen. Das Gebäude konnte nicht mehr gerettet werden. Immerhin konnten die Wehrleute ein Übergreifen der Flammen auf das gegenüberliegende Wohnhaus verhindern. | Bild: Scheerer, Martin

Die Brandnacht In der Nacht vom 21. auf den 22. Mai standen zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen die Scheune der Oßwalds, ein Bauwagen des städtischen Waldkindergartens und eine Scheune in Möggenweiler in Flammen. Bereits am Tag nach den Bränden geriet ein 26-Jähriger in den Fokus der Polizei. Er wurde noch am selben Abend festgenommen und ist seither in Untersuchungshaft. Inzwischen wurden die Ermittlungen abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft hat gegen den Mann Anklage vor dem Landgericht Konstanz erhoben.

Von den Überresten in der Ruine ist nichts mehr zu gebrauchen

„Acht Tonnen Schrott haben wir schon am ersten Tag weggebracht“, sagt Vorarbeiter Erwin Obermüller, während seine Kollegen kleinere Teile aus den Brandresten ziehen und dem Baggerfahrer die nächsten Stellen zeigen, an denen er mit seinem Greifer wieder ansetzen kann. Wie viele Tonnen Brandschutt es am Ende sein werden, lässt sich schwer sagen. In den vergangenen Tagen hat es viel geregnet, Asche und Holz haben sich mit Wasser vollgesogen, das Material ist schwerer geworden. „Alles Brandmüll und Brandholz“, sagt Obermüller, während er seine Brille trocknet: „Nichts Ganzes mehr, da ist nichts mehr zu gebrauchen.“

Ausgebrannte Traktoren und landwirtschaftliche Geräte sammeln sich auf dem Vorplatz zwischen Haus und ehemaliger Scheune. Die Hitze war so gewaltig, dass von den Gerätschaften nichts als inzwischen rostiges Eisen zurückgeblieben ist. | Bild: Grupp, Helmar

Obermüller und seine Kollegen fühlen mit der Familie Oßwald mit. „Ein Mordsschaden“, sagt der Vorarbeiter und blickt zu den verkohlten Traktoren und Geräten, die sich auf dem Hof sammeln. Vier lange Monate mussten die Oßwalds warten, bis es nun endlich an der Brandstelle weitergehen konnte. Monate, in denen sie ihre komplette Ernte an Kirschen und Äpfeln verloren haben, weil all ihre Gerätschaften ein Raub der Flammen geworden waren.

Das war ein paar Tage nach der Brandstiftung. Aline Widmann mit ihrem Vater Clemens Oßwald, der ihren Sohn Gabriel auf den Armen trägt, vor der Ruine der niedergebrannten Scheune. Unter der Scheune sind noch die Garagen zu sehen, die aber auch ausbrannten und nun abgebrochen wurden. | Bild: Grupp, Helmar

„Wir durften noch nicht einmal anfangen, selbst aufzuräumen“, berichtet Tochter Aline Widmann. Das Landratsamt hatte das Betreten der Brandstelle untersagt, aus Sicherheits- und Brandschutzgründen. Der Schutt wurde als Sondermüll eingestuft, Sachverständige und Gutachter mussten herangezogen werden, ehe die Firma Herter den Auftrag zum Abbruch bekommen konnte. Bis alles begutachtet, dokumentiert und klassifiziert war, zogen die Wochen ins Land.

Viel Bürokratie für die Brandschutt-Entsorgung

Die Entsorgung an sich sei nichts Ungewöhnliches, dass es bei Brandfällen inzwischen mehrere Wochen oder auch Monate dauere, leider auch nicht mehr, sagt Petra Herter, die gemeinsam mit ihrer Schwester Sonja den Salemer Familienbetrieb führt. „Wir machen wirklich viele Abbrüche, aber die Brandfälle werden vom Landratsamt inzwischen anders eingestuft als früher“, sagt sie. Das bedeute auch für die Entsorgungsbetriebe mittlerweile eine große Herausforderung. „Es ist deutlich mehr bürokratischer Aufwand als früher, für das Bürokratische brauchen wir inzwischen fast mehr Zeit als für das Abräumen einer Brandstelle“, sagt Herter. Andererseits seien die Vorgaben natürlich wichtig, vor allem, wenn es um den Brandschutz gehe.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Die Scheune mit den Garagen gegenüber dem Wohngebäude der Familien Oßwald und Heigle im Lilienweg. In einer Nacht Ende Mai hatte ein Brandstifter die Scheune, einen wenige hundert Meter entfernten Kindergarten-Bauwagen der Stadt und einen Teil einer weiteren Scheune in Möggenweiler in Brand gesetzt. | Bild: Hubert Heigle

Im Hintergrund ist das Wohnhaus und die Scheune vor dem Brand zu sehen. Im Vordergrund sind die Obstplantagen der Familie. Für die Oßwalds fiel die diesjährige Ernte komplett aus. Sie hatten nach dem Brand keine Gerätschaften mehr. | Bild: Hubert Heigle

Derweil steht Aline Widmann auf dem Hof und blickt auf die Überreste der Scheune. Die Hoffnung, dass sie die Wände der Garage eventuell für einen Wiederaufbau der Scheune nutzen könnten, hat sich zerschlagen. „Nichts zu machen“, sagt Obermüller, „die Wände haben Risse, die müssen weg“. Vielleicht eine Stahlhalle stattdessen oder etwas anderes in der Art, sagt Widmann. Man wird sehen. Inzwischen ist das Geld von der Spendenaktion des Mehrgenerationenhauses auf dem Konto ihres Vaters eingegangen. 45.215 Euro sind am Ende zusammengekommen. „Eine wirklich fantastische Summe, über die wir uns sehr freuen“, sagt Widmann: „Allen Spendern und dem MGH-Team danken wir von Herzen.“ Ein Lichtstrahl für die Oßwalds in diesem schweren Jahr.