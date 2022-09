Markdorf vor 1 Stunde

Vier Monate nach der verheerenden Brandnacht erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage

Ende Mai erschüttern drei Brandstiftungen in einer Nacht Markdorf. Bereits am Tag danach gerät ein 26-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen. Gegen ihn wird nun Anklage erhoben.