Gegen 2.45 Uhr heute Nacht erreichte die Feuerwehr Markdorf die erste Alarmierung: Im Norden der Stadt – im Lilienweg – standen eine Scheune und ein Garagentrakt in Flammen. „Beides stand bereits in Vollbrand, als wir vor Ort ankamen“, sagt Feuerwehr-Sprecher Martin Scheerer. Wichtig sei gewesen, dass gegenüberliegende Wohnhaus, das einer massiven Hitzestrahlung ausgesetzt war, zu retten. Dies sei auch gelungen, so Scheerer. Verletzt wurde niemand, die Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen. Nicht gerettet werden konnten laut ersten Informationen der Polizei drei Pferde, die in der Scheune, die komplett niederbrannte, untergebracht waren.

Die Scheune im Lilienweg brannte vollständig aus. Zwei Pferde starben bei dem Brand. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Bauwagen im Waldkindergarten brennt nieder

Während die Feuerwehrkräfte im Lilienweg im Einsatz waren, kam der nächste Einsatz: Ein Bauwagen des nahe liegenden Waldkindergartens brannte. Und im gleichen Zug kam eine Meldung über den Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Möggenweiler Straße rein. Dort stand ein Anhänger in Brand, der aus der Scheune gezogen werden konnte, wie die Polizei mitteilt.

Der Feuerwehr Markdorf kamen Feuerwehren aus Oberteuringen, Friedrichshafen und Salem zu Hilfe, die Feuerwehr Bermatingen war in Bereitschaft. Insgesamt waren laut Martin Scheerer rund 115 Wehrkräfte und zwölf Personen des Rettungsdienstes im Einsatz. Eine vierte Alarmierung über einen Brand im Markdorfer Bildungszentrum stellte sich als Fehlalarm raus.

In der Möggenweiler Straße kam es zu einem Brand in einem leerstehenden landwirtschaftlichen Anwesen. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Bauwagen brannte vollständig aus, auch in dem leerstehenden landwirtschaftlichen Anwesen entstand ein Schaden. Martin Scheerer geht von Brandstiftung aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass es an drei Orten aus unterschiedlichen Gründen zeitgleich brenne, sei gering. Allerdings stehen die Brandursachen noch nicht abschließend fest. Das teilt auch die Polizei am Sonntagmorgen mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht war die Polizei mit einem Hubschrauber über der Stadt unterwegs und fuhr Streife, um eventuell verdächtige Personen festzustellen.

Auch zur Höhe des Schadens ist derzeit noch nichts bekannt.