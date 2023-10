Wer den Namen Mando Diao hört, dem fällt eigentlich sofort der Song „Dance With Somebody“ ein, mit dem die schwedische Rockband 2009 einen ihrer größten Hits feierte. Die Band besteht seit über 20 Jahren und hat elf Studioalben veröffentlicht, die weltweit mehr als eine Million Mal verkauft wurden. Im April 2023 erschien das elfte Studioalbum „Boblikov‘s Magical World“.

Im Laufe ihrer Karriere haben sie mehr als 1500 Konzerte in mehr als 30 Ländern gespielt und waren Headliner bei großen Festivals auf der ganzen Welt, wie Rock am Ring, Hurricane, Openair St. Gallen und Lollapalooza. Auch in der Region spielten sie bereits Konzerte, so waren sie 2022 beim Southside-Fesival in Neuhausen ob Eck dabei und im Juli 2023 beim Tuttlinger Sommerfestival auf dem Honberg.

Angebot für Rockfans

Nun kommen Mando Diao mit Frontmann Björn Dixgård zum Markdorf Open Air 2024 am Samstag, 14. Juni und haben neben den Klassikern wie „Dance With Somebody“ auch neue Pop-Rock-Hits mit im Gepäck. „Wir haben uns schon länger darüber unterhalten, mal etwas für die Rockfans anzubieten“, sagt Veranstalter Jens Neumann vom Kultur Team Markdorf. Das werde in der Region eher weniger geboten. „Und da finden wir, passt Mando Diao ganz gut“, so Neumann. Erste Rückmeldungen seien sehr positiv.

Jens Neumann, Veranstalter des Markdorf Open Air, freut sich auf Mando Diao. | Bild: Jörg Büsche

Musik ist für die Band ein Kunsthandwerk

Mando Diao ist bekannt für seinen klassischen Rock‘n‘Roll-Sound. Für sie ist Musik ein Kunsthandwerk, denn jeder von ihnen spielt mehrere Instrumente, ist Produzent und Songschreiber. Sie begannen ihre Karriere stark beeinflusst vom Rhythm and Blues, den Beatles, den Rolling Stones und den Kinks.

Als sie ihre eigene Musik entwickelten, griffen sie immer mehr Pop- und Tanzthemen auf, behielten aber stets die Energie und Attitüde des frühen Rock‘n‘Roll, gepaart mit Björns Dixgårds unverkennbar gefühlvoller Stimme, wie es im Pressetext heißt. Ihre Live-Shows genießen beim Publikum hohes Ansehen, denn sie sind eine Energieexplosion und bieten einen abwechslungsreichen Katalog an Hits.

Zweiter Act nach Vanessa Mai

Mando Diao ist nach der deutschen Schlagersängerin Vanessa Mai der zweite bestätigte Act für das Markdorf Open Air, dass von 12. bis 15. Juni 2024 stattfindet. Mai tritt am 14. Juni auf. Zweite weitere Konzerte sind noch in Planung. Karten für Mando Diao gibt es ab 31. Oktober bei Reservix. Ein Ticket kostet 47,20 Euro.