Markdorf Open Air

Los ging der Festivalsommer bereits im Mai mit den Open-Air-Konzerten in Markdorf. Zunächst stand dort am 17. Mai die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng auf der Bühne. Mehr als 1000 Fans feierten mit ihr den Auftakt in die Open-Air-Saison.

Melissa Naschenweng beim Auftakt des Markdorf Open Air 2023 auf dem Marktplatz. | Bild: Jäckle, Reiner

Am Tag darauf ging es weiter mit Querbeat. Die 13-köpfige Brasspop-Band aus Bonn, die mit Auftritten beim Kölner Karneval bekannt wurde, sorgte mit Mitsing-Musik für Partystimmung auf dem Marktplatz.

Bringt viel Bewegung auf die Bühne: Querbeat. | Bild: Jörg Büsche

Liedermacher Hubert von Goisern tourte mit seinem Programm „Neue Zeiten Alte Zeichen“ und machte am 19. Mai auch in Markdorf Station. Treue Festivalbesucher kennen ihn bereits vom Salem Open Air 2022. In Markdorf überzeugte er mit tiefsinniger und heiterer Poesie. Hier gibt‘s die Bilder.

Hubert von Goisern in Markdorf. | Bild: Christiane Keutner

Seine „Plan A“-Tour führte Johannes Oerding am 20. Mai nach Markdorf. Vor 2500 Fans spielte er dort sein erstes Open-Air-Konzert des Jahres und brachte ordentlich Stimmung auf den Platz. Mit seinem Auftritt endete das Markdorf Open Air 2023.

Johannes Oerding bei seinem ersten Open-Air-Auftritt 2023. | Bild: Jäckle, Reiner

Meersburg Open Air

Weiter ging es mit der Open-Air-Saison in Meersburg. Nach ihrem Auftritt 2022 in Salem brachte Sarah Connor in diesem Sommer den Meersburger Schlossplatz zum Beben. 4000 große und kleine Fans feierten beim restlos ausverkauften Konzert mit der Künstlerin den Auftakt des Meersburg Open Air 2023.

Sarah Connor auf der Bühne zum Auftakt des Schlossplatz Meersburg Open Airs. | Bild: Jäckle, Reiner

Für Seemannssound sorgte in Meersburg die Band Santiano. Die Nordlichter Peter David Sage, Björn Both, Axel Stosberg und Hans-Timm Hinrichsen feierten gemeinsam mit ihren Fans auch ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum und wussten ihr Publikum zu animieren.

Der Meersburger Schlossplatz war beim Open-Air-Konzert mit Santiano restlos ausverkauft. | Bild: Jäckle, Reiner

Zum Mitsingen lud Silbermond ein. Auf dem ausverkauften Schlossplatz zeigte sich die Band von einer ganz persönlichen Seite und wurde von den knapp 3500 Fans sehnlichst erwartet. Auf der „Stage B“ war Frontfrau Stefanie Kloß ihrem Publikum ganz nah. Bilder gibt‘s hier.

Ganz, ganz nah ran heißt es mit der kleinen Extrabühne weiter hinten. | Bild: Lena Reiner

Salem Open Air

Schlagersänger Roland Kaiser eröffnete am Freitag, 21. Juli die Salem Open Airs 2023. Die rund 5000 Fans freuten sich dabei über viele Hits aus den vergangenen 50 Jahren. Der Auftritt des Altmeisters in Bildern.

Gut besucht auch das Konzert von Roland Kaiser auf dem Schlossplatz. | Bild: Jäckle, Reiner

OneRepublic machte auf ihrer Europa-Tournee auch in Salem Station. Beim ausverkauften Konzert präsentierten sie vor rund 5000 Gästen im Schlossgarten die Hits ihrer 16-jährigen Bandgeschichte. Das Publikum ließ sich von der Partystimmung mitreißen.

OneRepublic spielen in Salem ihre großen Hits. | Bild: Jenna Santini/Isabelle Arndt

Auf Zeitreise nahm die britische Band Simply Red die Zuschauer in Salem mit. Die Zuschauer feierten das eine Stunde und 40 Minuten dauernde Feuerwerk an alten Hits und auch die ersten Regentropfen taten der Stimmung keinen Abbruch.

Mick Hucknall, der Sänger von Simply Red, begeisterte mehr als 4000 Fans im Salemer Schlossgarten beim dritten von fünf Konzerten im Rahmen der Schloss Salem Open Airs. | Bild: Jäckle, Reiner

Für italienisches Flair sorgte Eros Ramazzotti im Salemer Schlosspark. 3500 Besucher sangen vor allem die Klassiker wie „Un emozione per sempre“ bis „Più bella cosa“ mit. Hier gibt‘s die Bilder.

Eros Ramazzotti stand in Salem auf der Bühne. | Bild: Jäckle, Reiner

Mit Andreas Gabalier endete die Festivalsaison in Salem. Zweieinhalb Stunden unterhielt der Österreicher die rund 5000 Fans unter dem Motto Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu. Dem Publikum gefiel‘s.

Andreas Gabalier bei seinem Auftritt im Salemer Schlosspark vor 5000 Fans. Der Volks Rock‘n‘Roller hat seinen Auftritt sichtlich genossen. | Bild: Jäckle, Reiner

Tettnang Open Air

Beim Schlossgarten Open Air in Tettnang sorgte unter anderem Tom Odell für einen stimmungsvollen Abend. Neben Zaz trat hier außerdem Michael Patrick Kelly auf – und wurde trotz zwischenzeitlicher Regenschauer nicht von seinen Fans im Stich gelassen. Hier gibt es weitere Eindrücke von dem Konzert.

Michael Patrick Kelly sorgte in Tettnang für Begeisterung. | Bild: Lippisch, Mona

FN:POP feierte Premiere

Zum ersten Mal ging in Friedrichshafen diesen Sommer das Open-Air-Festival FN:POP an den Start. Zum Auftakt standen die Schweizer Kult-Rocker von Gotthard auf der Bühne im Fallenbrunnen und sorgten unter den 1000 Besuchern für Stimmung.

Gotthard stand bei FN:POP 2023 im Fallenbrunnen auf der Bühne. | Bild: Lena Bruder

Rund 700 Zuschauer feierten am selben Wochenende Anfang Juli außerdem mit Lotte im Innenhof der Caserne. Die Ravensburger Sängerin begeistert ihre Fans vor allem mit viel Gefühl.

Auch Lotte trat bei der ersten Auflage von FN:POP in Friedrichshafen auf. | Bild: Kristijan Cajic

Im August fand Teil zwei des Festivals dann am Häfler Seeufer statt. Wincent Weiss begeisterte knapp 4800 Fans am Häfler Seeufer. Er startete gleich mit einem seiner großen Hits und das ganze Publikum sang „Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh oh...“. Hier gibt es die Bilder.

Von vielen jungen Fans sehnlichst erwartet, der Auftritt von Wincent Weiss am Seeufer. | Bild: Wieland, Fabiane

Am Tag darauf ließ Lea die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Singer/Songwriterin stand vor 4000 vorwiegend jungen Fans auf der Häfler Festivalbühne am Graf-Zeppelin-Haus, die sich sichtlich auf den Auftritt ihres großen Idols freuten.