Leiter Günther Wieth rechnet mit mehr Kunden im Tafel-Laden

Der Vorsitzende der Zukunftswerkstatt in Markdorf, Günther Wieth, blickt sorgenvoll in die Zukunft: Er rechnet damit, dass durch die Corona-Krise mit zeitlicher Verzögerung noch mehr Menschen auf Lebensmittel aus der Tafel angewiesen sind. Die Zukunftswerkstatt will neue Mitarbeiter suchen und ist auch auf Spenden angewiesen.