Lieber Seehas, in Friedrichshafen wirst du gerade von den Kindern jeden Sommer sehnlichst erwartet. Doch dieses Jahr muss das Seehasenfest wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Was sagst du dazu?

Natürlich bin auch ich sehr traurig, dass wir dieses Jahr kein Seehasenfest feiern können und mein Besuch ausfällt – da geht es mir wie euch! Diese Entscheidung ist den Verantwortlichen in Stadtverwaltung und Festausschuss nicht leicht gefallen. Allerdings heißt das ja nicht, dass wir uns nicht auf das nächste Seehasenfest freuen können.

Seehasenfest Der Seehas: Schwarz-weiß und kuschelig – der Seehas ist die Symbolfigur des Kinder- und Heimatfests. Friedrichshafen feiert das Seehasenfest bereits seit 1949. Die Tradition des Hasenklees wurde 1955 ins Leben gerufen: Der Seehas bringt als Überraschung für jedes Erstklässlerkind in Friedrichshafen einen mit einem Malbuch, Stiften, einem Spiel und Süßigkeiten gefüllten Stoffbeutel mit.

Post an den Seehas: Wer dem Seehas schreiben will, kann das jederzeit – und jetzt vielleicht erst recht – tun: Alle E-Mails an seehas@friedrichshafen.de gehen direkt zum Seehas und er antwortet auch darauf.

Nächster Termin nach der Zwangspause: Das nächste Seehasenfest findet im Jahr 2021 von 15. Juli bis 19. Juli statt.

Wie vertreibst du dir die Zeit bis zum nächsten Seehasenfest 2021 im Tiefseemöhrenfeld?

Im Augenblick bin ich sehr damit beschäftigt mir Gedanken zum Hasenklee 2020 zu machen und werde diesen in den nächsten Wochen vorbereiten. Vielleicht werde ich auch ein neues Feld Tiefseemöhren anlegen, um einen Vorrat aufzubauen. Und natürlich beginnen auch irgendwann die Vorbereitungen für das kommende Seehasenfest!

Was wünschst du insbesondere allen Kindern, die nun schon seit Wochen zu Hause bleiben müssen?

Den Kindern wünsche ich, dass sie die Freude am Spielen nicht verlieren, auch wenn sie gerade auf ihre Freunde verzichten müssen. Ihr seid tapfer und macht das super! Auch wenn es dieses Jahr kein Seehasenfest geben wird, so sehen wir uns beim nächsten Seehasenfest bestimmt wieder. Darauf freue ich mich!

Ein Bad in der Menge – wie hier beim Seehasenfest im vergangenen Jahr – ist 2020 nicht möglich. | Bild: Stefan Trautmann

Dem Seehas kann man weiterhin schreiben. Bekommst du gerade viel Post? Was schreiben dir die Kinder?

Aktuell bekomme ich tatsächlich mehr Post als sonst, was mich natürlich sehr freut! Viele Erstklässler sorgen sich um den Hasenklee, denn das ist ja das Highlight während der Grundschulzeit. Einige sind auch traurig, dass wir dieses Jahr kein Seehasenfest feiern können und ich sie nicht besuchen kann. Hier versuche ich aufzumuntern! Dabei kann ich sagen, dass die Altersspanne der Absender von der Grundschule bis ins gehobene Alter reicht. So hat mir beispielsweise vor Kurzem ein besorgter Opa geschrieben, der traurig war, dass seine Enkelin keinen normalen Hasenklee bekommen kann.

So farbenfroh kehrt der Seehas normalerweise ins Tiefseemöhrenfeld zurück. | Bild: Gisela Keller

Für die Erstklässler soll es trotz der Festabsage auch dieses Jahr den Hasenklee geben. Was hast du da geplant?

Genau, ich bin gerade dabei mir hierzu Gedanken zu machen. Mir ist es sehr wichtig, dass die Erstklässler auch in diesem Jahr einen Hasenklee bekommen können, auch wenn wir ihn nicht auf dem Adenauerplatz verteilen können. Stattdessen werde ich ihn in diesem Jahr vom Tiefseemöhrenfeld aus versenden. Liebe Erstklässler, auch wenn ich nicht da sein kann, ihr werdet in jedem Fall von mir hören! Mehr möchte ich im Augenblick noch nicht verraten, das soll eine Überraschung bleiben.

Was wünschst du dir fürs Seehasenfest 2021?

Für das kommende Seehasenfest wünsche ich mir, dass diese Krise am See und auf der ganzen Welt überwunden sein wird und wir wieder unbeschwert unser Seehasenfest gemeinsam feiern können.