Der Seehas wird in Friedrichshafen jedes Jahr sehnlichst erwartet. Eigentlich wollten Einheimische und Besucher auch in diesem Sommer vom 16. bis 20. Juli das Seehasenfest feiern. Im vergangenen Jahr kamen nach Schätzungen der Stadt rund 140 000 Besucher zum traditionellen Familienfest, 4000 Teilnehmer nahmen allein am Festumzug teil.

Jetzt steht fest: Im Sommer soll es wegen der Corona-Pandemie keine Großveranstaltungen geben. Weil diese „in der Infektionsdynamik eine große Rolle spielen, bleiben sie mindestens bis zum 31. August untersagt“, so der Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Länder.