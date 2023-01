Auch 2022 ging es in den beiden Kreißsälen des Medizin Campus Bodensee hoch her, heißt es in einem Pressetext des Klinikverbunds. Insgesamt wurden demnach 2187 Mädchen und Jungen geboren.

In der Klinik Tettnang hatte das geburtshilfliche Team unter anderem an Weihnachten ordentlich zu tun: Gleich sechs Geburten wurden hier an Heiligabend im dicken Geburtenbuch des Kreißsaals eingetragen. Für das gesamte Jahr 2022 sind darin Einträge zu insgesamt 937 Geburten zu finden. Für 2021 hatte der MCB mit nur wenigen Geburten mehr (952) ein neues Allzeithoch in Tettnang gemeldet.

Im Mutter-Kind-Zentrum Friedrichshafen gratulierte das Geburtshilfe-Team 2022 insgesamt 1227 Mal, darunter 21 Mal Zwillingseltern und im Sommer einmal Eltern von Drillingen. Insgesamt kamen hier im vergangenen Jahr also 1250 Babys zur Welt, 48 weniger als im Vorjahr.