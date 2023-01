Iwan Baun kam am 1. Januar um 0.26 Uhr im Kreißsaal der Klinik Tettnang zur Welt, heißt es in einem Pressetext des Medizin Campus Bodensee (MCB). Der errechnete Geburtstermin sei eigentlich erst der 8. Januar gewesen, doch an Silvester setzten bei Marina Baun plötzlich die Wehen ein. Gegen 20 Uhr fuhr sie mit ihrem Ehemann in die Tettnanger Klinik, wo sie kurz nach dem Jahreswechsel ihren 52 Zentimeter großen und 3065 Gramm schweren Sohn überglücklich in die Arme schließen konnte. Für die Familie ist es das zweite Kind. Iwans achtjährige Schwester warte schon ganz ungeduldig zu Hause auf ihr Brüderchen, erzählte die junge Mutter laut Klinikverbund.

Um 1.19 Uhr, keine Stunde später also, kam ebenfalls in Tettnang Atrisa Noroozyla, 51 Zentimeter groß und 3240 Gramm schwer zur Welt. Für ihre aus dem Iran stammende Mutter Fatima ist es das erste Kind und sie erwartete es eigentlich schon am 29. Dezember.

Im Kreißsaal des Klinikums Friedrichshafen verlief der Jahreswechsel zunächst ganz ruhig. Erst um 12.42 Uhr tat hier ein Neujahrsbaby 2023 seinen ersten Schrei. Und dabei hatte es die kleine Amelia Francis dem MCB zufolge recht eilig, war ihr errechneter Geburtstermin doch erst der 22. Januar. Mit 49 Zentimetern und 2850 Gramm sei Amelia jedoch ein putzmunteres, gesundes Mädchen. Für ihre Mutter Sneha Francis ist es das erste Kind.

Sneha Francis mit ihrer Tochter Amelia, die am Neujahrstag im Klinikum Friedrichshafen zur Welt kam. | Bild: MCB

Und auch Nico Utkin wollte nicht bis zu seinem errechneten Geburtstermin 14 Tage später warten. „Ich habe den Jahreswechsel komplett verschlafen“, wird Mama Anne Utkin zitiert. „Ich bin am Neujahrsmorgen aufgestanden und habe gemerkt, jetzt geht es los.“ Um 16.11 Uhr brachte sie ihren 51 Zentimeter großen und 3400 Gramm schweren Sohn auf die Welt. Für sie und ihren Mann ist es das erste Kind.

Anne Utkin mit ihrem Sohn Nico, der am Neujahrstag im Kreißsaal des Klinikums Friedrichshafen das Licht der Welt erblickte. | Bild: MCB