Allein in den Kliniken des Medizin Campus Bodensee (MCB) erblickten an Heiligabend sieben Babys das Licht der Welt: eines in Friedrichshafen und sechs in Tettnang. „Irgendwie wollten die alle am 24. Dezember auf die Welt“, wird Hebamme Meike Siegl, die seit mehr als 40 Jahren als Geburtshelferin in der Klinik Tettnang arbeitet, in einem Pressetext des Klinikverbunds zitiert. Am ersten Weihnachtstag sei es wieder ganz ruhig gewesen.

Die kleine Natasha Czörgö, 51 Zentimeter groß und 4090 Gramm schwer, machte um 0.53 Uhr im Kreißsaal des Klinikums Friedrichshafen ihren ersten Schrei und damit ihre Eltern Ildiko Hochrein und Richard Czörgö überglücklich. Für das Paar ist es das erste Kind, teilt der MCB mit. „Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was wir jemals in unserem Leben bekommen haben“, so der stolze Vater. Eigentlich sollte Natasha am 12. Dezember zur Welt kommen, ließ sich aber noch etwas Zeit, berichten ihre aus Ungarn stammenden Eltern. „Vielen Dank an das Kreißsaalteam für die tolle Unterstützung. Es hat alles super geklappt, es war wunderschön“, sagt Richard Czörgö.

Um 4.56 Uhr kam auf der Geburtsstation des Helios-Spitals in Überlingen der kleine Ilias Lotfi zur Welt. Er blieb nach Angaben des Spitals in diesem Jahr das einzige Weihnachtsbaby dort. Direkt nach der Geburt maß Ilias 52 Zentimeter und wog 3690 Gramm.

Der kleine Ilias Lotfi erblickte an Heiligabend im Helios-Spital in Überlingen das Licht der Welt. | Bild: Helios-Spital

Eine exakte Punktlandung legte die kleine Malea Begger hin. Ihre Mutter Sarah Begger brachte sie genau zum errechneten Termin am 24. Dezember im Kreißsaal der Klinik Tettnang zur Welt. Um 9.37 Uhr konnte sie ihre 52 Zentimeter große und 3660 Gramm schwere Tochter in die Arme schließen. Für die junge Frau ist es das erste Kind.

Malea Begger kam pünktlich zum errechneten Geburtstermin an Heiligabend in der Klinik Tettnang zur Welt. | Bild: Medizin Campus Bodensee

Auch Katharina und Gian-Luca Zamarco wurden an Heiligabend erstmals Eltern. Um 16.29 Uhr erblickte ihre Tochter Pia Marie, 50 Zentimeter groß und 2655 Gramm schwer, das Licht der Welt. „Eigentlich war der 31. Dezember der errechnete Termin, aber Pia Marie wollte unbedingt ein Christkind werden“, erzählt der stolze Vater. Er und seine Frau fühlen sich in der Klinik Tettnang bestens aufgehoben. „Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen. Das ist wirklich ein Spitzenteam hier. Es hat alles gepasst. Wir sind super zufrieden“, so Gian-Luca Zamarco.

Dankbar und glücklich sind auch Miriam und Daniel Amann. Ihr Sohn Josef Enno wurde um 18.50 Uhr geboren. Der 51 Zentimeter große und 3305 Gramm schwere Junge ist das erste Kind des jungen Paares. „Es war schon immer im Gespräch, dass es vielleicht ein Christkind wird, aber dass es dann tatsächlich der 24. wird, hätte ich doch nicht gedacht“, erzählt Miriam Amann.

Neben zwei weiteren Jungen kam mit der kleinen Karla um 20.26 Uhr das letzte Weihnachtsbaby für diesen Heiligabend in der Klinik Tettnang gesund und munter zur Welt, teilt der MCB abschließend mit.