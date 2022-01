Schon 2020 war in Friedrichshafen und Tettnang ein geburtenreiches Jahr gewesen. 2021 waren es in den beiden Krankenhäusern des Medizin-Campus Bodensee (MCB) noch mehr Geburten. Insgesamt 2250 Mädchen und Jungen – 118 mehr als der MCB für 2020 erfasst hatte – erblickten hier in den vergangenen zwölf Monaten das Licht der Welt. Darunter waren einer Mitteilung des Klinikverbunds zufolge zwölf Zwillingspärchen und ganz kurz vor dem Jahresende auch Drillinge.

Neues Allzeithoch im Kreißsaal der Klinik Tettnang

Besonders hoch her ging es im vergangenen Jahr laut MCB im Kreißsaal der Klinik Tettnang: Nachdem mit 880 Neugeborenen schon im Vorjahr ein Allzeithoch aufgestellt worden war, taten im vergangenen Jahr 952 Kinder, darunter zwei Zwillingspärchen, hier ihren ersten Schrei. Im Vergleich zu 2019 entspreche das einem Plus von 307 Geburten. „Ein wahrer Babyboom also in der Klinik Tettnang, wo das freiberufliche Hebammenteam gemeinsam mit den Frauenärzten und Kinderkrankenschwestern alles für werdende und junge Familien tut“, heißt es weiter.

Eine Drillings- und zehn Zwillingsgeburten im Klinikum Friedrichshafen

Auch im Klinikum Friedrichshafen sei ein Geburtenrekord aufgestellt worden: 1298 Kinder kamen hier im vergangenen Jahr zur Welt, darunter zehn Zwillingspärchen und einmal Drillinge. Im Vergleich zu 2020 bedeute das ein Plus von 46 Geburten, 2019 waren es 109 Geburten weniger als in den vergangenen zwölf Monaten.