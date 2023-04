Da ist was los! Am Wochenende stehen in Friedrichshafen gleich mehrere große Veranstaltungen auf dem Programm. Sie haben noch nichts vor? Wir zeigen Ihnen, wo Sie mit dabei sein könnten.

City of Music | Bild: Mauro De Moliner (Archiv)

Für Feierlaunige: Nach langer Pause findet am Samstag, 22. April endlich wieder das Musikfestival City of Music in Friedrichshafen statt. Die Partygäste kaufen dabei ein Ticket und haben Zugang zu 18 Locations in Friedrichshafen. Zwölf Bands und sechs DJs treten an verschiedenen Orten im Stadtgebiet auf. Für jeden Geschmack soll nach Angaben der Veranstalter etwas dabei sein. Einlass ist ab 19.30 Uhr, dann öffnet auch die Abendkasse vor dem Zeppelin-Museum. Der Preis an der Abendkasse beträgt 18 Euro. Ab 22.30 Uhr treffen sich dann die Nachtschwärmer, um gemeinsam bei der After-Show-Party zu feiern. Die Musikstile reichen dabei von Charts, Dance und Clubbing bis zur 90er-Party.

Am Gewinnspiel teilnehmen und gewinnen! Beantworten Sie drei Fragen und gewinnen Sie fünfmal zwei Karten für das Open Air mit Sarah Connor am 15. Juni in Meersburg, dreimal zwei Tickets für Europapark in Rust sowie 20 mal eine SeeStück-Strandtasche. Beantworten Sie hierzu ganz einfach drei Quizfragen unter diesem Link . Schon sind Sie dabei!

Für Hungrige und Experimentierfreudige: Der Streetfood–Markt findet nach zwei Auflagen am Stadtrand jetzt zentral am Seeufer statt. Veranstalter Markus Fetscher hat von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. April, ein Programm für die ganze Familie geplant. An 18 Foodtrucks soll zwischen Gondelhafen und Musikmuschel geschlemmt und probiert werden. Das Angebot reicht von Burgern, Burritos oder Falafel bis zu Kässpätzle und Crêpes. Exotisch wird es an einem von Fetschers eigenen Ständen. Bei einer Art Dschungel-Prüfung können Besucher Insekten probieren. Neben einem Clown gibt es ein Karussell und Glitzertattoos für die Kleinen.

Streetfood-Market | Bild: Lena Reiner (Archiv)

Für Kaufwütige und Bummler: Ein Aktionstag mit verkaufsoffenem Sonntag steht am 23. April von 12 bis 17 Uhr an. Neben einem Kin­derprogramm gibt es Spiel- und Bewegungsangebote, Straßenzauberei, Genuss und Shopping, teilt die Stadt mit. Auf dem Adenauerplatz gibt es wieder viele Mitmach-Angebote, dort lassen sich beispielsweise beim Bungee-Trampolin große Sprünge machen. An verschiedenen Ständen kann gebastelt wer­den, beim Wurfspiel wird die Geschicklichkeit getestet. Für Tricks und Spaß sorgen auf dem Unteren Buchhornplatz, dem Antoniusplatz, dem oberen Buchhornplatz und dem Adenauerplatz die Zauberer Mario Richter als „Crazy Shit – Kickass Magic Clown“ sowie die Zau­berer „Mirakuli“ und „Mischter Toscana“.

Aktionstag mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt | Bild: Lena Reiner (Archiv)

Zudem gibt es Tanz- und Musikaufführungen sowie verschiedene Infostände. Am Samstag und Sonntag zeigen bei der Autoschau neun Häfler Autohäuser im Graf-Zeppelin-Haus verschiedene Fahrzeuge. Die Busse des Friedrichshafener Stadtverkehrs fahren Zusatzfahrten zum verkaufsoffenen Sonntag: Neben den Linien 4, 6, 9 und 11 fahren von 12 Uhr bis 18 Uhr auch die Linien 1 (Ringverkehr), 5 (Messe), 13 (Ettenkirch) und 16 (Ailingen/Klinikum) im Stundentakt. Informa­tionen und Fahrplanauskünfte unter www.stadtverkehr-fn.de

Für Sportliche: Nach drei Jahren Pause eröffnet der TSV Fischbach endlich wieder mit seinem beliebten Halbmarathon die Lauf-Saison. Am Samstag, 22. April gibt es rund um Fischbach verschiedene Läufe. Los geht es im Fischbacher Stadion in der Hansjakobstraße 2/1 um 13.30 Uhr mit dem Zwergenmarathon für die Jüngsten (Jahrgänge 2017 und 2018).

Halbmarathon in Fischbach | Bild: Jäckle, Reiner (Archiv)

Es folgen zwei Schülerläufe (ein und 3,7 Kilometer), die bereits rund 85 Teilnehmer haben (Stand Mittwoch), und das Viertele. Hauptlauf ist aber der Fischbacher Halbmarathon mit 21,9 Kilometern, für den der Startschuss um 13.50 Uhr fällt. Kosten: 25 Euro plus 5 Euro Nachmeldegebühr (ab 11 Uhr möglich). Die Strecke führt durch Spaltenstein über Haus am Wald in Richtung Riedheim – und belohnt mit einem schönen Blick über den See. Autofahrer müssen rund um Fischbach und Efrizweiler mit Sperrungen rechnen. Im Stadion wird bewirtet. Mehr: http://www.halbmarathon-fischbach.de/