Ob Popkonzerte, Gauklerei, der Drachenboot-Cup oder Nachhaltigkeitsworkshops: Die Häfler Feste bieten dieses Jahr abwechslungsreiche Unterhaltung. Auch im zweiten Sommer nach der Pandemie finden wieder etablierte und vergleichsweise junge Festivals statt.

KulturCampus vom 16. bis 18. Juni

Zum dritten Mal findet vom 16. bis zum 18. Juni der KulturCampus im Kulturhaus Caserne statt. Die Veranstalter versprechen ein vielseitiges Programm für Jung und Alt, mit Workshops, Konzerten, Circus-Vorführungen, Kunstausstellung, Feuershow und vielem mehr.

So werde unter anderem das Trainingszentrum Cirque Intense sein neues Zirkustheater aufführen. In der Galerie der Caserne sollen Kunstwerke zum Thema „Frieden“ von Schülern der Swiss International School ausgestellt werden, verkünden die Veranstalter. Im Innenhof soll es einen Koffermarkt geben.

Vertikaltuch-Künstlerin Elisa Steinhauser von der Zirkusakademie Friedrichshafen tritt am Freitag, 16. Juni, bei der Open-Stage des 3. KulturCampus auf. | Bild: Anselm Schreiber

Das Kulturhaus Caserne kooperiert dieses Jahr zum Tag der Artenvielfalt mit der Stadt Friedrichshafen. In diesem Rahmen soll es für Kinder Angebote zum Thema Nachhaltigkeit geben, etwa eine Naturmaterial-Werkstatt und die Möglichkeit, Schnitzen und Filzen zu lernen.

Die Kinderbuchautoren Dominik Blöchl und Horacio Pelayo werden zudem ihr Buch „Was muss, das muss! Ein Elefant macht die Stadt“ vorstellen und mit ihren Zuhörern über Nachhaltigkeit sprechen.

Das komplette Programm und weitere Informationen finden Interessierte auf der Website des Kulturhaus Caserne.

Interkulturelles Stadtfest am 1. und 2. Juli

Bereits zum 30. Mal wird diesen Sommer das Interkulturelle Stadtfest an der Uferpromenade gefeiert. Am 1. und 2. Juli präsentieren lokale Migrantenorganisationen an Hütten mit kulinarischem Angebot und mit Bühnendarbietungen Eindrücke ihrer Kulturen. Teilnehmende Vereine sind etwa Alegria Brasileira, der Syrische Kulturverein und die Kultur- und Sportgemeinschaft Sarajevo.

Beim Interkulturellen Stadtfest präsentieren Migrantenorganisationen an der Häfler Promenade ihre Kulturen. (Archivbild) | Bild: Stadt Friedrichshafen

Das Programm der Bühnenshows an der Musikmuschel steht bereits. So soll am Samstag etwa eine Chorgruppe des Ukrainischen Kulturzentrums auftreten, daneben zahlreiche Tanzgruppen, unter anderem vom Atatürk Kulturverein. Für Kinder gibt es ein Vorleseprogramm, bei dem Bücher in unterschiedlichen Sprachen vorgelesen werden.

Im Rahmen des Festivals gibt es für junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren ein Fußballturnier, den Häfler Käfig-Kick, der am 2. Juli zwischen 13 und 20 Uhr ausgetragen wird. Teams zu je fünf Spielenden können sich dafür noch bis zum 10. Juni anmelden.

Das komplette Programm und weitere Informationen finden Interessierte auf der Website der Stadt Friedrichshafen.

FN:POP im Juli und August

Mit dem FN:POP startet diesen Sommer eine neue Konzertreihe in Friedrichshafen. Veranstalter sind die Stadt Friedrichshafen, das Kulturhaus Caserne und Vaddi Concerts. An gleich zwei Veranstaltungsorten treten im Rahmen der Open-Air-Reihe bekannte Künstler auf. Den Auftakt macht am 7. Juli die schweizerische Rock-Band Gotthard im Kulturhaus Caserne. Am Tag darauf tritt die Ravensburgerin Lotte ebenfalls im Innenhof der Caserne auf.

Die beiden folgenden Konzerte im August finden auf der Freiluftbühne des Graf-Zeppelin-Hauses (GHZ) statt. Am Freitag, 11. August, tritt dort der Sänger Wincent Weiss auf. Am 12. August beschließt die Singer-Songwriterin Lea das FN:POP. Für die beiden Konzerte im Innenhof der Caserne soll es je 1.200, für die Veranstaltungen am GHZ je 4.500 Tickets geben. Die Preise variieren: Während der Eintritt des Lotte-Konzerts regulär 39,70 Euro kostet, kostet ein Ticket für das Konzert von Lea 57,75 Euro.

Wincent Weiss ist einer der Künstler, die beim FN:POP auftreten. Er spielt am 11. August ein Konzert auf der Freiluftbühne vor dem Graf-Zeppelin-Haus. | Bild: Dario Suppan

„Mit dem neuen Open-Air-Festival wird eine Plattform für Kunst und Kultur, für Vereine, Nachwuchskünstlerinnen und -künstler geschaffen – für die Stadt und die gesamte Region“, heißt es zum FN:POP von Seiten der Veranstalter.

Tickets und weitere Information finden Interessierte auf der Website der Stadt Friedrichshafen.

Seehasenfest vom 13. bis 17. Juli

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Seehasenfest so viele Besucher wie nie – und natürlich kommt der Seehas auch 2023 wieder nach Friedrichshafen. Ab Donnerstag, 13. Juli, fiebert die Zeppelinstadt mit Antrommeln und Fassanstich der Ankunft des Has entgegen, bevor er am Samstag eingeholt und am Montag wieder auf den See gebracht wird.

Wie gewohnt werden zahlreiche Wettkämpfe im Rahmen ausgetragen, darunter der Drachenboot-Cup, für den sich Teams noch bis zum 2. Juli anmelden können. Der Wettbewerb im Stand-up-Paddling kehrt ebenfalls zurück. Auch hier können sich Interessierte noch bis zum 2. Juli anmelden. Auf dem Brett zu knien ist dieses Jahr allerdings nicht mehr erlaubt.

Schon jetzt können im Rathaus und in den Ortsverwaltungen Biermünzen und Wertmarken für das Fest gekauft werden. Eine Biermünze kostet 5,50 Euro und kann gegen einen halben Liter Bier eingetauscht werden. Ein Maß soll 10,50 Euro kosten – das sind 70 Cent mehr als im vergangenen Jahr.

Das komplette Programm und weitere Informationen finden Interessierte auf der Website der Stadt Friedrichshafen.

Kulturufer vom 26. Juli bis zum 6. August

Seit 1985 wird die Häfler Promenade im Sommer für zehn Tage zum Kulturufer, mit Musik, Tanz, Akrobatik und Zirkustheater. Das Festival findet 2023 zwischen dem 28. Juli und 6. August statt. Neben den Vorführungen im großen und kleinen Zelt gibt es, wie immer, zahlreiche Straßenkünstler, die entlang der Promenade beispielsweise Schwerter schlucken oder Feuer spucken.

Das Kulturufer findet dieses Jahr zwischen dem 26. Juli und 6. August statt. Im großen Zelt treten dieses Jahr unter anderem die österreichische Band Granada, die Jazzgruppe Ezra Collective und die Zauber-Comedians Siegfried & Joy auf. (Archivbild) | Bild: Corinna Raupach

Im großen Zelt tritt am Eröffnungsabend die österreichische Band Granada in einem Doppelkonzert mit der Künstlerin Fiva auf. Weitere Künstler aus dem Programm des Kulturufers sind unter anderem: Die Jazzgruppe Ezra Collective, die Zauber-Comedians Siegfried & Joy, die australische Indie-Folkband Sons Of The East und das Comedy-Kollektiv 4Feinde. Die regulären Ticketpreise der Veranstaltungen variieren zwischen 20 und 35 Euro.

An fünf der zehn Tage gibt es neben der Musikmuschel ein Open-Air-Kino. Hier werden unter anderem die Filme „Aftersun“, „Tár“ und Steven Spielbergs „Die Fabelmans“ gezeigt. Tickets für die Vorführungen kosten regulär acht Euro, ermäßigt sechs Euro.

Tickets und weitere Informationen auf der Website des Kulturufers.

FAB Festival am 8. und 9. September

Im September findet zum siebten Mal das FAB Festival im Innenhof vom Kulturhaus Caserne am Fallenbrunnen statt. „Wir haben Acts dabei, die ihr nie wieder in so intimen Rahmen erleben könnt“, heißt es von den Veranstaltern. Für den Freitag sind die Rapperin Juju, die Popmusikerin Dilla sowie die Münchener Indie-Band Kytes bestätigt. Für den Samstag stehen bislang die Band OK Kid, sowie der Musiker Ennio auf dem Plan. Im Anschluss an die Konzerte können die Gäste drinnen weitertanzen, heißt es auf der Website des Kulturhaus Caserne.

Einlass ist an beiden Abenden jeweils um 16 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 17.30 Uhr. Ein Ticket für beide Tage kostet im Vorverkauf 65 Euro, an der Abendkasse 75 Euro. Tagestickets kosten sowohl für den Freitag, als auch für den Samstag 44,80 Euro.

Tickets und weitere Informationen auf der Website des FAB Festival.