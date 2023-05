Zehn Tage Musik, Theater, Straßenkunst und Kinderprogramm: Mit Beginn der Sommerferien startet das 37. Kulturufer und die Organisatoren freuen sich jetzt schon. „Für mich ist das Kulturufer eins der schönsten Feste, die wir haben“, sagt Bürgermeister Andreas Köster. Es sei eine Gelegenheit, zusammenzukommen, sich gemeinsam zu freuen und den Alltag zu vergessen.

In beiden Zelten wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, von Hip-Hop über Kabarett bis Kindertheater. Eröffnen wird das Festival am Freitagabend die Rapperin, Moderatorin, Autorin und Poetry Slammerin Fiva. Sie ist mehrfach für den Grimme-Preis nominiert und tourte mit Gruppen wie Sportfreunde Stiller und Fettes Brot. „Ich bin Fiva und ihren tiefsinnigen, emotionalen Texten schon mehrfach begegnet und freue mich ganz besonders auf dieses Konzert“, sagt Daniel Schweizer, der im Kulturbüro das Festivalprogramm zusammenstellt. Fiva tritt mit der Grazer Band Granada auf, die sich mit Austropop zwischen Melancholie, Charme und Spielfreude einen Namen gemacht hat.

Friedrichshafen So war das erste Wochenende auf dem Kulturufer Das könnte Sie auch interessieren

Nur noch wenige Karten für Siegfried und Joy

Mit ihrer Zauber-Show „Las Vegas in Friedrichshafen“ bespielen Siegfried und Joy das große Zelt und am Tag danach mit „Las Vegas für Kinder“ das kleine. Das Zauberduo ist in den sozialen Medien mit Illusionen, Ironie und Interaktion präsent und international unterwegs. „Bei denen wird es mit den Tickets jetzt schon eng“, sagt Schweizer. Die klassische Band Spark begeisterte im vergangenen Jahr als Ensemble in Residence ihr Publikum beim Bodenseefestival. Beim Kulturufer präsentieren sie mit Liedermacherin Wallis Bird eine „Vision of Venus“.

Das Zauber-Duo Siegfried und Joy tritt beim Kulturufer im großen Zelt auf. | Bild: Max Hartmann

Außerdem kommen die britische Jazzfusionband Ezra Collective mit einem Mix aus Afrobeat, Reggae, Soul und Hip-Hop, die experimentelle Frantics Dance Company, die australische Indie-Folk-Gruppe Sons of the East und Bassistin Ida Nielsen, die jahrelang mit Prince zusammenarbeitete. In der A-cappella-Nacht kreieren Anders, Magpie Alley und We3 Vokalkunst hoch drei. „Wir wollen beim Kulturufer auch junge Leute auf ihrem Karriereweg unterstützen und ihnen eine Bühne bieten“, sagt Schweizer. Dazu gehören die Indie-Electropopband Zimmer90 und das Comedy-Kollektiv 4Feinde.

Bassistin Ida Nielsen arbeitete jahrelang mit Prince zusammen. | Bild: NPG Records

Im kleinen Zelt liegt der Schwerpunkt auf Theater, Kabarett und Varieté, etwa mit Dr. Pop und Martin Zingsheim. Schauspielerin Judith Rosmairs Solo-Performance „A Room – Ein Zimmer für sich allein“ setzt sich mit den Rückschlägen für Frauen während der Pandemie auseinander. „Es wird auch ein Wiedersehen mit guten Bekannten geben, die einfach zur Kulturuferfamilie gehören“, sagt Schweizer. Gleich zweimal ist Valentinos Traumtheater vertreten und das Theater Lindenhof gibt so unterschiedliche Stücke wie „Der Brandner Kaspar kehrt zurück“ und „Hinter eines Baumes Rinde – Heinz Erhardt mit viel Musik“.

Festivals Die Festivals 2023 in der Region: Southside, Salem Open Air, Seenachtfest und Co. Das könnte Sie auch interessieren

Hier gibt es außerdem täglich Programm für Kinder und Familien: Das Theater Zitadelle erzählt von Polly und ihren Papageien, die Berliner Musiker Naima und Noodt geben mit „Pauken und Planeten“ ein Familienkonzert und Lesemöwe Frieda aus dem Medienhaus am See liest aus ihren Lieblingsbüchern vor.

Die klassische Band Spark und die Liedermacherin Wallis Bird kommen mit einer „Vision of Venus“. | Bild: Gregor Hohenberg

Festival und Vorverkauf Das Kulturufer lädt vom 28. Juli bis 6. August zu einem bunten Programm an der Uferpromenade. In den beiden Zelten gibt es insgesamt 27 Veranstaltungen: Konzerte, Zaubershows, Kabarett, Theater und Kindertheater. Außerdem gibt es Straßenkunst, Kunsthandwerkermarkt, Aktionswiese, Jugend-Kult-Ufer und Open-Air-Kino. Gastpartner ist in diesem Jahr das Medienhaus am See. Die Tageskasse wird ab ab 28. Juli täglich ab 13 Uhr geöffnet sein. Programm, Informationen und Tickets gibt es online unter kulturufer.de

Neu gestaltet ist in diesem Jahr der Programmflyer. Er ist handlich, aufklappbar und QR-Codes leiten zu vertiefenden Informationen zum Programm und zum Ticketkauf weiter. „Wir haben festgestellt, dass die Leute gern etwas haben, das sie während ihres Besuchs in die Tasche stecken können. Außerdem ist es uns im Sinne der Nachhaltigkeit ein Anliegen, Papier zu sparen“, erklärt Kulturbüroleiterin Sarah Baltes. Ein extra generierter „Jetzt am Kulturufer“-QR-Code zeigt zudem stets die aktuellen Veranstaltungen in Echtzeit auf dem eigenen Smartphone an. „Wer kein Smartphone oder kein Netz hat, kann sich am Infostand über elektronische Tafeln informieren“, ergänzt Baltes. Eine weitere Änderung betrifft die Aktionswiese. Sie kann aus personellen Gründen erst am Montag starten.