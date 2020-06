Wie geht es weiter mit dem Bodensee Airport? Diese Frage werden sich spätestens im Herbst die Häfler Gemeinderäte und die Kreisräte des Bodenseekreises stellen müssen. Denn ein „Weiter so“ wird es nicht geben. Die Corona-Krise und der damit einhergehende Lockdown brachten den Flugverkehr weltweit zum Erliegen. Und der sowieso schon von vielen unglücklichen Insolvenzen gebeutelte Flughafen Friedrichshafen musste ebenfalls in den Notbetrieb versetzt werden. Wochenlang gab es keine Passagiere, die abgefertigt werden mussten, wochenlang kaum ein Flieger, der in Friedrichshafen landete.

Auch 2020 wird ein Verlustjahr

War schon das Geschäftjahr 2019 eine „Herausforderung“, wie es Airport-Chef Claus-Dieter Wehr formuliert, so wird das Geschäftsjahr 2020 noch einmal weitaus schlechter. 2019 gab es erstmals auch eine Verlust beim operativen Geschäft, insgesamt ergab sich ein Jahresverlust von knapp 2,8 Millionen Euro.

„Wir werden beim Flughafen einen signifikanten Rückgang haben, und der Verlust wird sehr signifikant über dem Ergebnis von 2019 liegen“, kündigte Oberbürgermeister Andreas Brand in der Sitzung des Finanzausschusses am Montag an. Weitere Millionenzahlungen werden die Gesellschafter leisten müssen, um die Liquidität des Airports überhaupt aufrecht zu erhalten.

Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand | Bild: Stadt Friedrichshafen

„Wir werden beim Flughafen einen signifikanten Rückgang haben, und der Verlust wird sehr signifikant über dem Ergebnis von 2019 liegen.“ Andreas Brand, Oberbürgermeister

Weitere Mittel sind unbedingt nötig

„Für den Fortbestand des Flughafens ist es unumgänglich, dass die Gesellschafter weitere Mittel in Form von Eigen- oder Fremdkapital zur Abdeckung von Fehlbeträgen und zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zur Verfügung stellen müssen“, heißt es im Lagebericht des Flughafens unter dem Punkt „Bestandsgefährdende Risiken“. Weiter heißt es: „Es besteht das Risiko, dass der Flughafen möglicherweise nicht in der Lage sein wird ... seine Schulden zu decken.“

Eigenkapitalquote bei 9,5 Prozent

Auf Nachfrage von Jürgen Holeksa (Netzwerk) erläuterte Wehr, dass die Eigenkapitalquote des Flughafens derzeit bei 9,5 Prozent läge. „Dieser Wert ist natürlich nicht befriedigend, da werden die Gesellschafter helfen müssen. 50 Prozent wären natürlich schön“, sagte der Airport-Chef.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen | Bild: Bömelburg, Christina

„Nach dem herausfordernden Jahr 2019 wird das Jahr 2020 erneut herausfordernd. Wir brauchen im Herbst eine schnelle Entscheidung.“ Claus-Dieter Wehr, Flughafen-Geschäftsführer

Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr machte auch deutlich, dass – obwohl der Flugbetrieb langsam wieder anläuft – die Zukunft alles andere als rosig aussieht. „Der Sommerflugplan wird sehr volatil sein, eine gewisse Stabilität gibt es frühestens im Winter“, so Wehr.

Nun haben der Airport und seine Gesellschafter (der Landkreis und die Stadt Friedrichshafen halten 78,76 Prozent der Anteile) eine externe Unternehmensberatung eingeschaltet. Die Münchner Beratungsgesellschaft Roland Berger wird nun bis zum Herbst ein Gutachten erstellen, das dann den Kreis- und Gemeinderäten vorgestellt werden soll. „Die Kosten dafür übernimmt der Flughafen“, bestätigte Claus-Dieter Wehr nach der Sitzung dieser Zeitung.

Die Gesellschafter Anteilseigner der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) sind (Prozente in Klammern): Die Stadt Friedrichshafen (39,38), der Bodenseekreis (39,38), das Land Baden-Württemberg (5,74), die ZF Friedrichshafen AG (4,32), die Technische Werke Friedrichshafen GmbH (4,11), die Luftschiffbau Zeppelin GmbH (3,54), die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (1,57), die DADC Luft- und Raumfahrt Beteiligungs GmbH (Airbus/Dornier, 0,98) und die MTU Friedrichshafen GmbH (0,98).

Gutachten soll im Herbst vorliegen

Mit der Expertise von Roland Berger soll nun ermittelt werden, wie viel Geld in den nächsten Jahren nötig sein wird, nicht nur für Investitionen, sondern auch für den laufenden Betrieb. „Wir werden uns dann die Lage des Flughafens genau anschauen. Danach entscheiden wir, ob wir mehr Geld geben werden oder was die Folgen wären, wenn wir dies nicht tun“, erkärte OB Andreas Brand. Auch ein bereits zugesagtes Darlehen des Landes in Höhe von einer Million Euro hängt davon ab, wie die Entscheidung im Herbst aussehen wird.

Finanzielle Folgen der Corona-Krise für andere städtische Gesellschaften Zeppelin-Museum „Wir werden für 2020 große Einbußen hinnehmen müssen“, erklärte Museums-Direktorin Claudia Emmert den Gemeinderäten. Derzeit rechnet sie mit rund 724 000 Euro coronabedingten Umsatzverlust, auch wenn sich die Besucherzahlen seit der Wiedereröffnung langsam wieder nach oben bewegen. Problematisch seien aber die Beschränkungen durch die Corona-Verordnung. „Wir müssen eine Mindestfläche von 15 Quadratmetern pro Besuchern einhalten“, so Claudia Emmert. Damit liege die maximale Besucherzahl bei 1200 Menschen täglich. Derzeit liegt das Maximum bei 750 Besuchern täglich. Technische Werke (TWF) und Stadtwerk am See (SWS) Auch die TWF erwarten für 2020 ein Defizit und zwar in Höhe von 900 000 Euro. Eigentlich waren 400 000 Euro Überschuss anvisiert worden, doch Corona machte einen Strich durch diese Rechnung. Die Parkhäuser blieben leer, ebenso wie der Stadtverkehr oder der Katamaran. SWS erwartet zwar kein Defizit, dafür aber einen deutlichen Rückgang des Jahresüberschusses. Statt 8,4 Millionen Euro sei nun eher mit 5,2 Millionen Euro zu rechnen, erläuterte Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle. Stadtmarketing Weil wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Veranstaltungen ausfielen, konnte das Stadtmarketing auch Finanzmittel einsparen, weshalb es nach Aussage von Geschäftsführer Thomas Goldschmidt auch ein ausgeglichenes Jahresergebnis geben wird.

Fraktionen bewerten die Lage unterschiedlich

Die Gemeinderäte nahmen den Bericht von Flughafen-Chef Claus-Dieter Wehr zur Kenntnis und genehmigten den Jahresabschluss 2019. Was die Zukunft betrifft, so waren sich die Fraktionen uneinig. Die CDU bekannte sich zum Airport: „Von dem Gedanken, dass der Flughafen Gewinn machen wird, müssen wir uns verabschieden“, sagte Norbert Fröhlich. Die Grünen dagegen forderten die Einstellung des Flugbetriebes. Alle anderen Fraktionen wollen erst einmal abwarten, welche Handlungsoptionen ihnen im Herbst von Roland Berger vorgestellt werden.